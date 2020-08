Une collecte solidaire de téléphones usagés à l'occasion du passage du Tour de France au Mont Aigoual

A l’occasion du Tour de France, ecosystem, éco-organisme en charge de la collecte et du recyclage des appareils électriques en France, a lancé une vaste opération de collecte des portables usagés dans tout l'hexagone. Ces dons permettront à ecosystem d'offrir 100 mobiles reconditionnés aux plus démunis, via le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Val-d’Aigoual, le 3 septembre prochain à l’occasion d’une cérémonie organisée sur la zone d’arrivée.

Les habitants de Val-d’Aigoual et ceux de la communauté de communes et du Symtoma, syndicat mixte de traitement des ordures ménagères, sont appelés à participer à cette opération qui constitue à la fois un geste solidaire et environnemental. Des millions de téléphones mobiles sont stockés inutilement dans nos tiroirs, c'est donc l'occasion de les sortir. Pour cela rien de plus simple, il suffit de se connecter à jedonnemontelephone.fr

Dans la roue de Jérémy Roy

Pour l’occasion, les clubs cyclistes du département sont également appelés à contribuer à cette collecte. Motivés et entraînés par l’ambassadeur officiel d’ecosystem, Jérémy Roy, ancien cycliste professionnel, les adeptes du cyclisme sont pleinement engagés dans la démarche solidaire initiée pour l’événement. Dès aujourd'hui, ecosystem donne donc rendez-vous à tous les habitants sur jedonnemontelephone.fr