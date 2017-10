VIDÉO. Une compétition de BMX Pumptrack en nocturne à Châteauroux

Le Département de l'Indre organise ce samedi 14 octobre le premier International de Pumptrack à la plaine départementale des sports de Châteauroux.

Le Pumptrack, c'est quoi ? C'est du VTT sur des bosses et ça se pratique sans pédaler. Les compétiteurs avancent sur le circuit juste à la force du mouvement des bosses et des virages après avoir pris un bel élan avec leur vélo. Le Département de l'Indre organise ce samedi 14 et dimanche 15 octobre la première compétition du genre sur la plaine départementale des sports de Châteauroux, en partenariat avec le comité de l'Indre de cyclisme.

35 compétiteurs attendus

"Un tour de piste se fait entre 18 et 20 secondes, la longueur de piste est comprise entre 100 et 150 mètres", explique Chaney Guennet, jeune castelroussin de 21 ans, l'organisateur de la compétition. Il a terminé 3ème aux Championnats du monde de Pumptrack et il a remporté plusieurs podiums internationaux de VTT. 35 compétiteurs sont annoncés dont plusieurs champions de la discipline : Romain Mayet (Français) vice-champion d'Europe élite BMX, Simon Waldburger (Suisse) champion d'Europe de VTT, Charlotte Devolder (Française), Championne du monde cadette élite BMX.

1.600 euros de lots à gagner

La compétition se tient en nocturne de 14h30 à 21h30 ce samedi 14 octobre à la Plaine départementale des sports de Châteauroux, l'entrée est gratuite, les inscriptions sont possibles jusqu'au dernier moment. Plus globalement c'est un week-end de découverte du vélo qui est organisé avec des ateliers d'initiation pour les non licenciés (à partir de 4 ans) autour du VTT électrique, BMX, cyclocross, vélo sur route... Les clubs de Tranzault, Argenton et Issoudun vous proposeront différentes animations.