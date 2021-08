Le défenseur Thibaut Vargas fait son retour sous les couleurs de la Berrichonne Football

La Berrichonne Football tient sa quinzième et dernière recrue du mercato estival. Le défenseur Thibaut Vargas revient dans le club castelroussin avec lequel il avait joué de janvier à juin 2021.

Châteauroux est allé jusqu'au bout de la fenêtre du marché des transferts pour renforcer son effectif. L'information avait été révélée par Michel Denisot, président du club castelroussin, sur France Bleu Berry. Ce mardi, alors que le mercato estival s'achève à minuit, la Berrichonne Football annonce le recrutement du défenseur Thibaut Vargas. Un nom loin d'être inconnu sur les bords de l'Indre. Et pour cause, le joueur de 21 ans avait été prêté à la Berri entre janvier et juin 2021 par le club de Montpellier.

Le latéral droit d'1,75m n'avait pas pu empêcher la relégation en National de Châteauroux. Mais il avait disputé 16 matchs et réalisé des prestations convaincantes. Revenu à Montpellier cet été, il n'a pas eu sa chance avec l'équipe de Ligue 1. Nul doute qu'il va très vite retrouver sa place dans l'effectif entraîné par Marco Simone et qu'il fera partie du projet castelroussin qui vise à remonter immédiatement en Ligue 2.