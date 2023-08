"Une deuxième famille" : Dilane Bakwa et Junior Mwanga font leurs adieux aux Girondins de Bordeaux

La communication a été faite en même temps, ce mardi matin, sur la page Instagram des deux joueurs. L'ailier Dilane Bakwa et le défenseur Junior Mwanga, transférés au RC Strasbourg ont posté leurs remerciements aux Girondins de Bordeaux et à leurs supporters. "Les Girondins de Bordeaux ont été pour moi une deuxième famille", écrit par exemple Dilane Bawka, dans un texte accompagné d'une vidéo retraçant son parcours aux Girondins. "Ici, j’ai grandi et appris presque tout ce que je sais aujourd’hui, de la vie d’un jeune footballeur à celle d’un homme". Junior Mwanga est sur la même longueur d'ondes : "J'ai eu la chance d'être accompagné par des personnes passionnées qui m'ont fait grandir et réaliser une partie de mes rêves", ajoute-t-il.

Junior Mwanga n'oublie pas de revenir sur le dénouement décevant, avec ce match arrêté contre Rodez, et la non-montée en Ligue 1 des Girondins. "Je vous quitte avec la déception de n'avoir pu réaliser notre objectif de remontée", se désole le jeune défenseur, arrivé en 2019 aux Girondins de Bordeaux, et passé par les U19 et l'équipe réserve. Alors qu'il avait joué un seul match chez les professionnels avant la saison 2022/2023, il s'est imposé comme titulaire indiscutable en défense ou au milieu de terrain avec 33 matchs disputés.

"C’est un chapitre de ma vie qui se ferme et je voulais vous remercier d’en avoir fait partie. Porter les couleurs de Bordeaux et jouer pour ses supporters, dans ce Stade, a été une fierté pour moi", reprend Bawka, arrivé au Haillan à 13 ans, pur produit de la formation bordelaise, et auteur de cinq buts et sept passes décisives en Ligue 2 la saison dernière.

Amis dans la vie, Junior Mwanga et Dilane Bakwa partageront donc le même vestiaire en Alsace, en Ligue 1 cette fois-ci, pour la saison 2023/2024. Le club strasbourgeois a officialisé leur arrivée ce mardi. Le transfert de ses deux pépites va rapporter 20 millions d'euros aux Girondins de Bordeaux.