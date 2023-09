Une double absence parmi les titulaires du SM Caen "très pénalisante" pour Jean-Marc Furlan

Jusqu'ici le SM Caen avait surfé en ce début de championnat sur un effectif et une composition d'équipe stable. Lors des cinq première journées, Jean-Marc Furlan n'avait changé que deux fois à la marge son onze de départ. La première fois pour laisser le temps à Mathias Autret de retrouver du rythme (Il avait débuté sur le banc face au Paris FC avant de prendre sa place de titulaire dès le 2e match), la seconde pour pallier l'absence de Yoann Court, sorti sur blessure face à Ajaccio (2-0).

"Yoann souffre d'un claquage aux ischios. Je le harcèle tous les jours pour qu'ils reprennent demain matin," plaisante Jean-Marc Furlan, impatient de retrouver son joueur de couloir. A Laval, c'est Godson Kyeremeh qui avait tenu son rôle.

A la blessure de son milieu offensif s'est ajouté la semaine passée une fracture pour Bilal Brahimi en match de préparation contre le Havre (1-0). Le milieu de terrain, opéré mardi, sera absent deux mois. "D'ailleurs c'est très désolant que dans un match amical qu'il se soit blessé comme ça" regrette Jean-Marc Furlan. Le coach du SM Caen va donc devoir compléter son couloir droit qui ne lui avait pas donné entière satisfaction à Laval (2-1) mais surtout remplacer son électron libre derrière l'attaquant.

"C'est très pénalisant , reconnaît Jean-Marc Furlan. Sur cinq-six matchs et avec les matchs amicaux on avait eu un onze type. Bilal était meneur de jeu, il faisait beaucoup de kilomètres et quelque part comment on trouve des solutions pour continuer sur cette dynamique. C'est ce qui est le plus important."

Le technicien caennais affirme qu'il restera dans le schéma de jeu qui est le sien depuis le début de la saison pour affronter Saint Etienne.

"Je ne vais certainement pas changer de système. Je vais juste changer de joueurs. Par rapport à ce que l'on vit, je pense que Mathias (Autret) tiendra le rôle de meneur." La question se posera donc sur les postes de milieu offensif en charge de soutenir sur les côtés l'attaquant de pointe Alexandre Mendy. L'option la plus probable et déjà vu cette saison serait de faire monter le latéral Ali Abdi d'un cran et de titulariser à nouveau Godson Kyeremeh même si le coach du SMC a aussi à disposition Caleb Zady Séry ou Mohamed Hafid.

Côté bonne nouvelle, si le défenseur Syam Ben Youssef blessé en préparation est toujours absent, le défenseur central Emmanuel Ntim un temps incertain semble pouvoir tenir sa place.