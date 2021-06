Une école des métiers du sport va ouvrir à Boulogne en septembre prochain

Cette nouvelle école recevra les élèves de sa première promotion sur les installations de l’USBCO. Elle proposera deux formations en alternance détaillée par Virginie Diotalevi la responsable de l’établissement: "Nous allons préparer 2 diplômes, un de conseiller commercial de niveau bac et un autre de chargé de promotion et marketing sportif de niveau bac+2. Ces formation ne coûtent rien ni à l'apprenant, ni à l'entreprise. Cela est aujourd'hui possible grâce aux aides de l'État à l'apprentissage qui ont été maintenues jusqu'au 31 décembre prochain."

Les semaines de formation seront divisés en 2 temps: 2 jours de cours organisés dans les locaux du club de National et 3 jours en entreprise. L'organisme de formation Formapi est partenaire de cette aventure.

