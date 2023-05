"Une énorme déception mais pas de surprise", des figures de l'ASNL réagissent à la relégation

Si les supporters tombent de haut, les figures historiques aussi. Vendredi, l'AS Nancy Lorraine a été officiellement relégué sportivement en National 2. Une onde de choc chez les anciens joueurs qui ont connu les belles heures du club.

Michaël Chrétien a joué à l'ASNL de 2002 à 2011 et de 2015 à 2018. Il a aussi joué avec l'équipe nationale du Maroc. C'est depuis le Maroc qu'il a regardé le match vendredi soir. "La déception est énorme mais ce n'est pas une surprise vu la gestion depuis quelques années, c'était prévisible. un club géré à distance par un mec qui n'a jamais été présent donc c'était compliqué. Il y a aussi eu beaucoup d'erreurs. C'est du gâchis mais parfois repartir d'une feuille blanche peut servir, ça va prendre des années. mais on peut reconstruire les choses proprement. Un club comme Nancy un jour ou l'autre reviendra en haut. Ce sont des cycles, il y a plusieurs exemple Strasbourg, Metz ont déjà été relégués. beaucoup de clubs sont passés par là."

"L'ASNL a malgré tout des investisseurs qui peuvent avoir les moyens de nous remettre dans le bon chemin"

Olivier Rouyer, joueur à l'ASNL entre 1973 et 1981, ex-entraineur et ex-international (17 sélections en équipe de France) analyse autrement la situation : "Je pense que nous avions des joueurs qui n'étaient pas suffisamment concernés par l'objectif final. Ce n'était pas que gagner un match, c'était sauver un club, des emplois, un centre de formation, le statut professionnel, toute une histoire. N'oubliez pas qu'il y avait 20.000 personnes dans le stade, ça veut dire que les gens sont concernés. Eux ils ont envie que leur club reste au plus haut niveau. Je suis l'ASNL depuis 54 ans, jamais un seul instant j'aurai imaginé répondre à votre question concernant la National 2. Jamais."

Le club nancéien garde espoir d'être maintenant repêché administrativement, la réponse sera connu mi-juin. "Je sais peut-être qu'il y a certains clubs qui sont en difficulté financière, et l'ASNL a malgré tout des investisseurs qui peuvent avoir les moyens de nous remettre dans le bon chemin. La seule chose que je souhaite sincèrement c'est que l'ASNL soit repêché, que les dirigeants actuels investissent pour solder les dettes et repartir du bon pied. Et surtout il faut qu'ils fassent travailler des gens concernés, compétents, et locaux. Maintenant si le club a la chance de repartir, ce sera un travail de longue haleine", poursuit Olivier Rouyer.