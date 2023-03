Une étude statistique envoie le FC Sochaux en Ligue 1

Sochaux en Ligue 1 ! Plus la peine de rêver, c'est une réalité. Enfin presque si on en croit OPTA. L'agence de statistiques sportives analyse les données des championnats de football de Ligue 1 et de Ligue 2. Et justement, une de leurs études fait le buzz notamment auprès des fans du FCSM puisque selon les prédictions de cet institut spécialisé, Sochaux aurait près de 45% de chances de monter en Ligue 1 à la fin de saison contre seulement 32,5% pour Bordeaux, et 19,5% pour Metz !!! Autrement dit, selon ces chiffres, les Jaune et Bleu, actuellement 3èmes , coifferaient tout le monde sur le poteau en accompagnant Le Havre dans l'élite au terme des onze journées restantes.

Une simulation des 11 journées restantes selon plusieurs critères

L'étude est sérieuse nous explique Alexandre DE MOUSSAC, journaliste à Opta "L'ordinateur va simuler le restant des onze journées à venir des milliers de fois et analyser ces résultats et déterminer combien de fois une équipe termine à chaque position, et en définitive, destiner la probabilité qu'une équipe termine à une place donnée. L'analyse se base sur un modèle prédictif qui prend en compte les cotes marchés des paris sportifs, la forme des équipes et de leurs adversaires en se basant, d'un côté, sur les performances historiques des formations et leur performances récentes. C'est pour cela que, même si Sochaux est derrière Bordeaux au classement après 27 journées de championnat, l'ordinateur estime que les performances "historiques" du FCSM et les rencontres à venir lui donnent plus de chance que les Girondins d'accompagner Le Havre en Ligue 1 la saison prochaine."

Des supporteurs plus optimistes

Voilà en tous les cas une prévision qui plaît évidemment aux supporteurs sochaliens. Avec prudence quand même pour Kevin de Vieux Charmont "Ca redonne de l'optimisme parce qu'on a pris un petit coup derrière la tête après le non-match à Bonal contre Bordeaux. Cette analyse permet de se consoler et de relativiser en se disant que ce n'est pas fini, qu'il reste onze matchs, qu'on a fini de jouer tous les "gros" (à part Metz), et que ça peut donc bien se goupiller à la fin."

Un ordinateur pas infaillible

Statistiques ou pas ... la seule vérité est celle du terrain. On en saura déjà plus sur les réelles chances de Sochaux de monter après son match à Bonal ce samedi à 19h contre Grenoble. "Notre ordinateur n'est pas infaillible et ne peut pas prévoir évidemment, par exemple, que la majorité des joueurs de Sochaux va se blesser dans les jours à venir, ou encore un match où le FCSM va récolter quatre cartons rouge dans une bagarre générale, et forcément, le résultat en sera impacté." Face à Grenoble, le capitaine, Gaétan Weissbeck est suspendu, Ismaïl Aaneba et Moussa Doumbia le seront pour le déplacement à Bastia.