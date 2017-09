Une exposition sur les derbys entre l'ASSE et l'OL bientôt au musée des Verts

À la mi-octobre le musée des Verts accueillera une exposition temporaire sur l'histoire des derbys entre l'ASSE et l'Olympique Lyonnais. Pour organiser cette exposition, l'ASSE a fait appel, entre autre, à des supporters du club rival pour récupérer des objets. Ça promet.

Quelques semaines avant le derby du dimanche 5 novembre entre l'AS Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais, une exposition retraçant l'histoire de la rivalité entre les deux clubs sera inaugurée au musée des Verts. La date précise sera connue dans les prochains jours. Une exposition qui ne manquera pas de sel puisque l'ASSE a demandé à des supporters lyonnais d'enrichir l'exposition avec leurs objets ou des photos prises pendant des derbys.

Le fanion du 100e derby ... remporté par l'ASSE !

Depuis la création de la structure Olympique Lyonnais en 1950, il n'y a eu que sept saisons sans derbys avec l'AS Saint-Étienne. Une histoire qui s'est écrit au gré des relégations ou des montées des deux rivaux. L'objectif de l'exposition sera d'expliquer le mot 'derby' et son sens dans le football. "Il y aura trois parties" explique Laurent Chastellière, le responsable du musée des Verts. "Une partie historique. Avant l'Olympique Lyonnais, les Verts ont affronté le club du LOU, le Lyon Olympique Villeurbane mais aussi le FC Lyon. Il y avait déjà des derbys avant LE derby dirons-nous. Et puis il y aura une partie statistique avec l'éphéméride des matchs, beaucoup d'objets aussi avec un défilé de maillots portés pendant les derbys. Il y aura le fanion du 100e derby [remporté par les Verts 1-0 à Gerland le 25 septembre 2010, ndlr]. On a aussi récupéré le maillot de Kévin Monnet-Paquet porté lors du dernier derby. Il avait marqué le premier but ce soir là. Les visiteurs pourront aussi voir des vieux programmes de matchs. On a aussi exhumé des anciens dossiers comptables des joueurs et des correspondances entre les deux clubs. IL y aura des documents rares qui remontent aux années 30-40" termine le responsable du musée des Verts.

"Il y a eu des derbys avant LE derby" Copier

35.000 visiteurs à la dernière exposition

35.000 visiteurs ont admiré l'exposition Foot Évolutions au musée des Verts, de décembre 2016 à hier dimanche, jour de clôture. Cette sixième exposition temporaire retraçait les évolutions technologiques du football. Depuis décembre 2015 avec les visites du stade Geoffroy Guichard, entre 30.000 et 50.000 visiteurs font un crochet par les expositions temporaires. C'est un bon rythme de croisière expliquent les responsables du musée des Verts. Petite particuliarité : les supporters lensois viennent régulièrement au musée. Certainement parce que les deux clubs se ressemblent en bien des points. Et donc dans quelques semaines le musée accueillera beaucoup de supporters ... lyonnais ça promet.

