Nancy, France

Les services techniques de la ville hésitaient entre l'amphithéâtre du Zénith et le palais des sports Jean Weille, c'est cette dernière solution qui a finalement été retenue. D'une capacité d'accueil de plus de 6000 places, la salle des sports de Gentilly paraissait plus simple pour l'installation d'écrans géants et plus simple aussi pour faire respecter la circulaire préfectorale imposant les conditions strictes d'organisation d'une fan zone. L'entrée sera libre et gratuite.

#Nancy vous propose de suivre l'événement France-Belgique, le 10 juillet à 20h, en direct sur deux écrans géants au Palais des sports Jean Weille. Venez nombreux encourager les Bleus ! #FiersdetreBleus#CoupeDuMonde2018#BELFRA ⚽🇲🇫👉https://t.co/cvQlXTNBnppic.twitter.com/7JownvgFDS — Ville de Nancy (@VilledeNancy) July 9, 2018

En 2016, pour la finale de l'Euro, c'est le Zénith qui avait accueilli la fan zone mais cela avait coûté 70 000 euros à la Métropole.