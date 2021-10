Visé par une plainte pour violences, le footballeur du MHSC Elye Wahi dément les accusations

Une jeune femme de 22 ans a porté plainte contre le jeune footballeur Elye Wahi, attaquant du Montpellier Hérault. Elle affirme qu'il lui a mis un coup, lors d'une altercation devant une boîte de nuit de Lattes, mi septembre. Une version contestée par le joueur et son entourage.

Les faits dénoncés remontent à la nuit du dimanche 12 au lundi 13 septembre, après le match de Ligue 1 entre Montpellier et Saint-Etienne, au cours duquel l'attaquant pailladin (18 ans) était titulaire. Ce soir là, Elye Wahi sort avec des amis. Une virée en discothèque, L'entrepôt situé à Lattes, qui se conclut par une embrouille, à l'extérieur de l'établissement.

Selon une amie de la plaignante, cette dernière se serait interposée et aurait reçu un coup au visage. Des faits qui ont été portés à la connaissance du journaliste Romain Molina, qui a lui même relayé brièvement l'histoire sur les réseaux sociaux, avec deux tweets postés ce jeudi. A la suite de cette empoignade, la plaignante s'est rendue à l'hôpital et affirme avoir eu le nez fracturé et subi "des lésions au niveau de la lèvre", avec une ITT de courte durée délivrée par le médecin traitant, selon une source policière.

De leur côté, le joueur et son entourage contestent cette version des faits. Certains proches du jeune buteur héraultais affirment qu'Elye Wahi aurait été insulté, qu'il n'aurait fait que repousser la jeune femme, mais qu'à aucun moment il ne l'aurait frappée volontairement.

Une plainte a en tous cas été déposée le lundi 13 septembre au commissariat de Montpellier et les enquêteurs devront déterminer les circonstances de cette altercation, dont les contours restent encore assez flous, à leurs yeux. Le gérant de la discothèque, que nous avons contacté, n'avait pas connaissance de cette affaire, ce jeudi.

Les circonstances restent floues

Elye Wahi sera prochainement invité à donner aux policiers sa version, ainsi que certains témoins de la scène. Quoi qu'il arrive, le jeune homme ne sera pas jugé. La peine encourue pour des violences avec ITT inférieure à huit jours est de 1.5000 euros d'amende, maximum, devant le tribunal de police. Et à condition, bien sûr, que les faits dénoncés soient avérés.

Sur twitter, ce jeudi, une amie de la jeune femme présente ce soir là s'est déclarée "bien contente" que l'affaire soit sortie, par le biais du journaliste qu'elle avait contacté. Le MHSC, pour l'heure, n'a pas réagi et laisse la justice faire son travail.

Au sein du Montpellier Hérault où il est arrivé à l'été 2018, Elye Wahi est considéré comme un bon garçon, par l'ensemble de ses éducateurs, en plus d'être un jeune attaquant à très fort potentiel. S'il est parfaitement encadré par sa maman et son représentant, certaines de ses fréquentations sont en revanche jugées néfastes à son développement et accusées de tenter de le détourner du droit chemin, par moment. C'est d'ailleurs ce qu'avait relevé son coach Olivier Dall'Oglio, récemment, en conférence de presse.

Convoqué par l'équipe de France U19, Elye Wahi dispute actuellement le tournoi de Marbella, en Espagne. Il a d'ailleurs marqué le troisième et dernier but de son équipe, lors de la victoire des Bleus face à l'Angleterre, mercredi. La sélection tricolore doit affronter la Belgique samedi, puis le Mexique lundi.