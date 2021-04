Une "fin cruelle" pour le FC Lorient qui s'incline à Marseille (3-2)

Le FC Lorient s'est incliné 3-2 sur la pelouse de Marseille, ce samedi, pour la 33e journée de Ligue 1. Les Merlus ont été solides défensivement en première période, et efficaces dans l'attaque avec un premier but de Moffi à la 19e. Mais les Lorientais ont totalement baissé la garde en début de seconde période avec deux buts de Payet et Lirola (53', 56'), avant d'égaliser avec une seconde réalisation de Moffi à la 70e. C'est finalement Lirola qui donne l'avantage aux Marseillais dans le temps additionnel (3-2).

Une "fin cruelle" pour le coach Christophe Pélissier. "C'est dur à vivre pour nous qui avons tant besoin de point. Je pense même qu'on pouvait l'emporter à la fin mais on se fait punir sur une dernière situation. Je suis très déçu pour les garçons car ils ont fait preuve d'énormément de courage. Nous ne sommes pas récompensés et c'est dommageable", a commenté l'entraîneur lorientais.