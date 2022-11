Une forte hausse des bénéficiaires aux Restos du Cœur de l'Indre pour la campagne d'hiver

Pour le lancement de la 38ème édition de la campagne d'hiver des Restos du Cœur, la situation est réellement inquiétante. La flambée des prix de l'alimentation et de l'énergie fait basculer dans la pauvreté de très nombreuses familles ou personnes seules. "En général, on aide 2.000 personnes pour la campagne d'hiver dans l'Indre. Là, on attend au moins 200 bénéficiaires supplémentaires", observe Christian Vaslin, le président de l'association caritative dans le département, invité de France Bleu Berry.

Les Restos du Cœur comptent sur votre générosité

Au moment de faire les courses, la facture grimpe vite. "Les produits gens ont de plus en plus de mal à se procurer des produits essentiels comme la farine, le riz, les pâtes, l'huile, la semoule, les œufs. Et pour nous aussi, c'est plus compliqué", souligne Christian Vaslin. L'association caritative a donc plus que jamais besoin de la solidarité. "Ohla oui, on a besoin de dons ! On espère que les gens seront aussi généreux que d'habitude, mais on sait que ce sera compliqué, parce que c'est compliqué pour tout le monde", ajoute-t-il. La grande collecte alimentaire des Restos du Cœur a lieu au mois de mars.