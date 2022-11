Une fresque sur les débuts du FCSM dévoilée au musée de l'aventure Peugeot

"C'est toujours important de se rappeler de l'histoire", lance Pierre-Alain Frau, l'entraîneur des U19 du FC Sochaux-Montbéliard, devant la fresque dévoilée ce mardi au musée Peugeot. Lui qui est né à Montbéliard et a commencé sa carrière chez les jaune et bleu a "du mal à différencier" son club et Peugeot, même si la marque au lion ne possède plus le club aujourd'hui.

Cette fresque revient avant tout sur les débuts du football en Franche-Comté dès 1904, la naissance du club en 1928 sous l'impulsion du fabricant automobile, et son essor les années suivantes. L'inauguration de ce mur dédié au FCSM, en présence de légendes du club comme Claude Quittet, Bernard Genghini et Stéphane Crucet, mais aussi de l'actuel gardien Maxence Prévot, se veut un pont entre l'histoire des jaune et bleu, et les générations futures.

