"Une grande force de caractère" : Strasbourg gagne son premier match de la saison face à Brest

Ils auraient pu douter à plusieurs reprises. Au contraire, les hommes de Julien Stéphan ont réussi à puiser dans leurs ressources mentales pour venir à bout de Brestois certes diminués, mais particulièrement coriaces durant 90 minutes.

Après une entame de match durant laquelle les Alsaciens ont tenté de prendre leur adversaire à la gorge, le Racing est parvenu à concrétiser sa domination en ouvrant la marque par l'intermédiaire de Sanjin Prcic, le milieu bosnien borduré toute la saison dernière et rayonnant ce dimanche aux côtés de Jeanricner Bellegarde dans l'entrejeu.

Première victoire de la saison

Problème, récurrent cette saison : Strasbourg a manqué de concentration et a concédé l'égalisation sur l'engagement brestois, à la suite d'un superbe travail d'Irvin Cardona, l'attaquant brestois qui a effacé Lucas Perrin sur son contrôle avant d'ajuster Sels.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais plutôt que de se laisser abattre, les Strasbourgeois vont continuer de presser haut des Brestois régulièrement acculés sur leur but. Paradoxalement, c'est sur une phase de transition que le Racing va doubler la mise (42e), après une séquence à trois passes sur 70 mètres entre Prcic, Thomasson et Gameiro, dont le centre-tir a piégé le défenseur brestois Duverne qui a propulsé le ballon dans ses propres filets.

"_J'ai bien aimé le comportement de l'équipe, même en recul_ant" - Julien Stéphan, entraineur du Racing.

Au retour du vestiaire, c'est une autre histoire. Les Finistériens se rebiffent et tentent coûte que coûte d'égaliser. Il faut d'ailleurs une parade magnifique de Matz Sels, le portier du Racing pour maintenir le score. Mais même acculés, les Alsaciens ne cèdent pas. A la grande satisfaction de leur entraîneur : "J'ai bien aimé le comportement de l'équipe, même en reculant. On regrette l'égalisation sur l'engagement, mais on a fait preuve d'une grande force de caractère."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le coach strasbourgeois pourra également se féliciter de son coaching gagnant, puisque Maxime Le Marchand - dernière recrue en date - et Habib Diallo, entrés à 20 minutes de la fin, sont à l'origine du troisième but strasbourgeois (84e, Thomasson) aux termes d'une nouvelle séquence de jeu en transition.

En attendant les recrues...

"On attendait cette victoire, souffle Julien Stéphan. On l'attendait, parce qu'on n'a pas toujours été récompensé de nos efforts". Un soulagement perceptible que partage Matz Sels : "On veut continuer comme ça. Cette première victoire, ça peut nous faire l'effet d'un boost."

à lire aussi Football : le défenseur Gerzino Nyamsi en chemin pour le Racing

En attendant le prochain déplacement à Lyon, le 12 septembre prochain (20h45), le Racing attend encore plusieurs recrues, notamment en défense. Hier soir, le Rennais Gerzino Nyamsi était annoncé comme très proche de devenir la sixième recrue strasbourgeoise de l'intersaison.