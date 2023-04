Une jeune supportrice du Stade Lavallois repart avec le maillot du capitaine grâce à France Bleu Mayenne

C'est une belle histoire rendue possible grâce à France Bleu Mayenne : une jeune supportrice du Stade Lavallois s'est vu offrir le maillot du capitaine des Tango, Jimmy Roye, ce samedi 22 avril.

Tout est parti de l'émission 100% Stade Lavallois, diffusée tous les lundis à 18h05 sur France Bleu Mayenne. Jimmy Roye était notre invité le lundi 17 avril et a répondu en direct aux questions de plusieurs auditeurs. Mina, 7 ans, faisait partie ce jour-là des supporters des Tango qui ont appelé la radio. "Je souhaite un bon courage à Jimmy Roye pour samedi", a lancé la petite fille, en parlant du match Laval-Sochaux du samedi 22 avril. "Ça me touche beaucoup, c'est très gentil. J'espère qu'on va gagner ce week-end pour toi", lui a répondu le capitaine du Stade Lavallois. Avant de lui faire une promesse : "Fais une petite pancarte avec mon nom et je te donnerai mon maillot à la fin du match".

Un maillot et des photos

Comme convenu, Mina, qui vit au Mans, est venue au stade Francis Le Basser à Laval, avec une pancarte à destination de Jimmy Roye : "Jimmy, ton maillot stp", pouvait-on lire dessus. Non seulement, la petite fille a assisté à la belle victoire des Tango pour la 32è journée de Ligue 2 mais elle a également pu rencontrer le capitaine des Tango, à la fin de la rencontre face à Sochaux. Mina est ainsi repartie de Le Basser avec le maillot numéro 4 de Jimmy Roye ... et avec des étoiles dans les yeux !