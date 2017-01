Une nouvelle affaire "Paul Pogba" au Havre AC ?

Le HAC est actuellement en plein bras de fer avec l'un des jeunes de son centre de formation. Courtisé par de grands clubs étrangers, Yasser Larouci pourrait être le nouveau Paul Pogba de la Cavée Verte.

Vers un nouveau cas Paul Pogba, du côté du HAC ? Il s'appelle cette fois Yasser Larouci, jeune joueur du centre de formation et originaire du quartier de Château Blanc, à Saint-Etienne du Rouvray (banlieue de Rouen). Considéré comme une pépite, le jeune homme qui vient d'avoir 16 ans est suivi par de nombreux clubs et notamment Manchester United et Southampton, selon plusieurs médias anglais. Des écuries qui tenteraient actuellement de le débaucher, alors qu'en théorie, et comme Paul Pogba à l'époque, le milieu offensif n'a pas le droit de s'engager avec un autre club.

Absent depuis le mois de juin

Arrivé au club en 2014, à l'âge de 13 ans, Yasser Larouci signe l'an dernier un ANS (Accord de Non Sollicitation) qui l'empêche de s'engager pour un concurrent français et qui l'oblige à signer, quand il se présentera, un contrat aspirant pour le HAC. Seulement, le joueur a depuis fait marche arrière et refuse de signer le fameux contrat. Il affirmerait être déçu de son traitement par le club normand et vouloir arrêter le football ou bien aller jouer à Rouen.

Un "vide juridique" pour les clubs étrangers

Une manoeuvre, selon les dirigeants du HAC, visant à gagner du temps pour quitter le circuit afin de pouvoir s'engager librement à l'étranger. Quoi qu'il en soit, le joueur qui vient d'avoir 16 ans et qui ne s'entraîne plus à la Cavée Verte depuis le mois de juin, peut désormais rejoindre n'importe quel club étranger (non concerné par l'ANS). S'engagerait alors une bataille judiciaire entre les deux formations. Dans le cas de Pogba, le HAC avait fini par perdre le joueur (2009) et avait reçu une indemnité financière de la part de Manchester United. Cette nouvelle affaire y ressemble déjà.