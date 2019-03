Une nouvelle AJ Auxerre pour le sprint final

Auxerre, France

L'électrochoc souhaité par tout président qui change d'entraineur va-t-il se produire?

Cette AJA, qui reste sur quatre défaites et qui est méconnaissable depuis un mois et demi, va-t-elle changer de visage et se relancer?

La réponse est attendue au cœur d'une soirée parisienne attendue par les supporters icaunais, très déçus des performances de leur formation cette saison et qui souhaitent au plus vite la voir se sortir du pétrin dans lequel elle s'est placée pour vivre basculer sur la saison prochaine.

Cédric Daury, entraineur: "On doit remettre ce groupe à ses 100% car on a le sentiment que ce n'était pas le cas."

Si aucun entraineur ne se transforme en magicien en quelques jours, on saura quand même assez vite si ces icaunais sont capables de réagir et, surtout, de retrouver un niveau plus proche de leur CV. Car c'est l'un des problèmes de cette AJA, beaucoup de ses joueurs ne sont pas à la hauteur. "On doit être capable de mieux en terme d'intensité et à tout point de vue. Dans l'engagement, les duels, les frappes, les garçons doivent encore plus se faire violence de ce côté-là juge Cédric Daury. Ca a été le message et des exercices à l'entrainement pour les mettre dans cet état là. On doit remettre ce groupe à ses 100% car on a le sentiment que ce n'était pas le cas et que ces garçons sont capables de mieux."

Et les joueurs en sont conscients._"_Individuellement comme collectivement, on n'est pas une équipe qui exploite pour l'instant son potentiel reconnait le défenseur François Bellugou. Il faut qu'on l'exprime, et on n'a pas le choix, il faut vite aller prendre des points pour le maintien."

Sébastien Puygrenier est là pour "essayer de les transcender, d'apporter autre chose pour trouver justement ce déclic."

Sébastien Puygrenier a intégré le staff technique, notamment pour rebooster les joueurs © Maxppp - Jérémie FULLERINGER

Pour faire ressortir le meilleur de ses sportifs, l'AJA mise aussi sur le mental de ces hommes. Appelé dans le nouvel encadrement, Sébastien Puygrenier joue notamment un rôle important auprès du vestiaire. Il est un mélange de psy et de grand frère. "Pour qu'il y ait une relation de confiance, pour avoir un ressenti... Pour faire passer des messages, pas qu'ils soient dans leur coin raconte l'ancien défenseur. _Je vais faire comme quand j'étais joueur, booster tout le monde essayer de toucher tout le monde sur certains discours, certains mots_, qu'il y ait de la vie dans le groupe, essayer de les transcender, d'apporter autre chose pour trouver justement ce déclic."

Un déclic qui peut aussi passer par des changements de joueurs. Si les joueurs se remettent souvent en question avec l'arrivée d'un nouvel entraineur, un changement de technicien rebat aussi les cartes. Et les joueurs qui n'étaient pas ou peu dans les idées de l'ancien entraineur peuvent de nouveau espérer. "Oui, tu te dis peut-être que tu vas avoir ta chance rapidement ou un peu plus tard. Peut-être qu'il a un œil différent que l'ancien coach reconnait l'offensif Mickaël Barreto, mis de côté depuis des mois, et au taquet depuis la nomination de Cédric Daury. Donc ça rebooste, forcément."

Comme l'ensemble de l'AJA avant d'aller défier un gros, le Paris FC, meilleur défense de Ligue 2, chez qui s'imposer serait un exploit.

Composition probable de l'AJA: Michel - Arcus, Bellugou, Tacalfred, Boto - Goujon, Adéoti (cap) - Mancini, Barreto, Philipotteaux - Yattara.

