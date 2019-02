Une nouvelle défaite pour le DFCO face à Nîmes

Nîmes, France

Des précieux points qui échappent à nouveau au DFCO, ils repartent bredouillent de Nîmes (2-0) ce vendredi pour la 25e journée de Ligue 1. Face à des Nîmois en grande forme, les footballeurs dijonnais ont fait preuve de ténacité tient à signaler leur coach Antoine Kombouaré, qui repart avec de lourds regrets.

En première période, les Nîmois dominent le match, flamboyant à l'image du but de Savanier, d'un geste parfait, le milieu nîmois lobe Bobby Allain de plus de 40m (1-0, 28'). En seconde période le DFCO montre plus de détermination, bien décidé à égaliser. Faute de trouver l'ouverture, les Dijonnais se font surprende par Bobichon qui arme une frappe enroulée superbe à 25m (2-0, 84'). a noté également l'expulsion d'Haddadi dans les dernières minutes de jeu.

La réaction, amère du coach Antoine Kombouaré à l'issue du match : Cela n'a pas souri, mais il faut rester costaud. On est déçu, mais on est préparé à batailler jusqu'à la fin. Ce soir, il y avait la place pour revenir au score. Je n'ai pas aimé notre entame de match trop timide... Je n'aime pas parler de défaite encourageante, mais après le but exceptionnel de Savanier, on a bien réagi, on a poussé, on était plus proche du 1-1 que du 2-0."