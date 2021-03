VIDÉO - les 16 e de la coupe de France à Alès étroitement encadrées par la préfecture du Gard

Le derby entre l'OAC et le MHSC, les 16 é de finale de la coupe de France de Football à Pibarot ce samedi (14H15). 4 division d'écart entre les alésiens, (N3) et Montpellier (Ligue 1). Une rencontre à huis clos mais sous surveillance policière. La pandémie n'est pas en cause, plutôt les "potentielles menaces" d'un affrontement - lancées sur les réseaux sociaux - entre supporters (si on peut dire) du Nîmes-Olympique et de Montpellier. Que vient faire Alès dans cette querelle ? Allez savoir.

Place au Foot, maintenant

L'effectif protégé des discussions autour d'une - elle aussi potentielle - mernace de "délocalisation de la rencontre à la Mosson", s'est entraînée sous la houlette de Stéphane Saurat. Il lui a rappelé qu'une "aventure comme celle-là - jouer une ligue 1 - se présente rarement à des amateurs". Avant de conclure que ce sont "des hommes, comme nous, pas plus".

Stéphane Saurat, entraîneur de l'Olympique Alès en Cévennes. Copier

J'ai connu Pibarot plein, regrette Aloïs Crabassut

"Pas question de stationner sur la butte" qui surplombe le stade Pierre Pibarot, comme précédemment (pas loin de 200 spectateurs). Le respect des conditions sanitaires sera étroitement observé. Tout comme la sérénité de la rencontre avec un dispositif policier à la mesure des "menaces potentielles" d'affrontement entre "supporters" de Nîmes et de Montpellier.

Gros regret, l’absence du public. Copier

Si moi je n'y crois pas, personne n'y croit

L'ancien président de l'OAC couvre du regard le capitaine de l'OAC Aloïs Crabassut, "21 licences chez les Olympiens". Claude Cregut a tout donné à son club, il en est son président d'honneur. Montpellier ? "un gros morceau, mais pas trop gros". Une équipe solide "qui n'a pas pris un but, lors des ses trois dernières rencontres".

Le premier des supporters de l'OAC. Copier

La préfecture du Gard publie une armada d'interdits

De circuler : toute personne arguant de la qualité de supporter du MHSC à compter de ce samedi (de 8 heures à minuit) et/ou de circuler/stationner sur la voie publique sur l’ensemble du territoire de la commune d’Alès.

Interdits aussi : l’utilisation de tous pétards, fumigènes, drapeaux ou banderoles dont les inscriptions appellent à la provocation, tout objet pouvant servir de projectile, et toute boisson alcoolisée.

Interdits enfin : arborer un drapeau, une écharpe, un signe ou toute autre pièce de vêtement aux couleurs ou aux symboles du MHSC et même de chanter les hymnes propres à ce club.