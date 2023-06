Avant l'ouverture du mercato, une nouvelle recrue au Toulouse FC

Le TFC perd quatre de ses tauliers (Dupé, Dejaegere, Van den Boomen, Spierings) la saison prochain et doit recruter... Et si le mercato commence ce samedi 10 juin officiellement, le club peut faire signer des joueurs libres de tout contrat et ne s'en prive pas.

ⓘ Publicité

Un espagnol et un néerlandais recrutés

Le TFC a dévoilé il y a quelques jours la venue de Cesar Gelabert , un jeune milieu de terrain de 22 ans qui arrive d'Espagne. Et ce jeudi 8 juin 2023, le club annonce un accord de principe avec Ibrahim Cissoko. L'ailier néerlandais devrait intégrer l'effectif à compter du 1er juillet prochain.

Agé de 20 ans, Ibrahim Cissoko jouait jusque là en 1ère division aux Pays-Bas. Il a été formé au Vitesse Arnhem, avant de rejoindre le NEC Nijmegen. Depuis ses débuts en pro, il a disputé 32 rencontres toutes compétitions confondues pour 3 buts inscrits en première division néerlandaise. Ce sera le troisième joueur néerlandais de l'effectif toulousain, après Zakaria Aboukhlal et Thijs Dallinga.

Notez aussi que le Pitchoun Bonota Traoré signe son premier contrat pro avec le TEF. Un attaquant de 19 ans, pur produit du centre de formation, qui s'est illustré cette saison avec la réserve de Violets