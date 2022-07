Une nouvelle saison de foot démarre sur France Bleu Saint-Etienne Loire

Retransmission des matchs de l'AS Saint-Etienne, émissions quotidiennes, chroniques, partenariat avec Evect : une nouvelle saison de Ligue 2 reprend ce week-end et votre radio France Bleu Saint-Etienne Loire vous la fera vivre une nouvelle fois en intégralité !

France Bleu toujours au plus près de l'actu des Verts

Vous ne voulez rien rater des matchs et de l'actu de l'AS Saint-Etienne ? Rendez-vous sur France Bleu Saint-Etienne Loire ! Une nouvelle saison de foot démarre ce week-end sur votre radio avec un dispositif toujours très riche

Tous les matchs en intégralité

Venez vibrer avec nous lors de toutes les rencontres de l'ASSE avec Clément Lebas en studio, Jeremy Marillier au stade, toute l'équipe de France Bleu et nos partenaires d'En Vert et Contre Tous toujours présents à nos côtés. Prise d'antenne 30 minutes avant le début du match, sans oublier les premières réactions après la rencontre et les analyses.

Des retransmissions avec vous, auditeurs de France Bleu ! Venez réagir à l'antenne et analyser les matchs des Verts avec nous au 04.77.10.00.10.

Une quotidienne et un nouveau nom, "100% Sainté"

Après 100% Vert, votre émission du soir devient 100% Sainté. Au programme toujours entre 18h et 19h, des analyses, des invités, toute l'actualité de l'ASSE et du sport stéphanois et ligérien.

Premier rendez-vous ce samedi dès 14h30 pour l'ouverture de la saison de Ligue 2 sur France Bleu Saint-Etienne Loire !