Une offre de rachat pour le FC Nantes

Nantes, France

Un fond d'investissement souhaiterait racheter le FC Nantes. L'information, dévoilée par un journaliste de Canal + et par le journal l'Équipe ce vendredi matin, a été confirmée à l'Agence France presse par une source proche du club. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, à part que les discussions seraient déjà bien avancées et que le montant serait d'un peu plus de 60 millions d'euros.

Une offre de "plus de 60 millions"

C'est l'avocat lyonnais Thierry Braillard, ancien secrétaire d'État aux sport, qui représente ce fond d'investissement dont le nom n'a pas encore filtré. Les négociation ont débuté il y a un peu plus d'un mois et elles ont poussé ce fond d'investissement à faire une offre de "plus de 60 millions d'euros", donc assez éloignée des 100 millions à plusieurs reprises évoquées par le président Waldemar Kita pour la vente du FC Nantes.

Quid de Vahid Halilhodzic ?

Des discussions autour du nouvel organigramme du club auraient même été entamées ces derniers jours, selon nos confrères de l'Équipe. Elles bloqueraient pour l'instant autour de l'entraîneur, Vahid Halilhodzic, en contrat jusqu'en 2020, mais que les dirigeants du fond d'investissement ne souhaiteraient pas conserver.

Sala, fraude fiscale et abandon du projet de nouveau stade

Si le timing surprend, Waldemar Kita vient d'être élu au conseil d'administration de la Ligue de foot professionnelle, c'est beaucoup moins le cas pour l'annonce en elle-même. Le président du FC Nantes vient de passer une saison très compliquée entre des critiques de plus en plus vives des supporters, la mort d'Emiliano Sala et l'enquête qui le vise pour fraude fiscale, le motif donné par la maire de Nantes, Johanna Rolland, pour annoncer l'abandon du projet de nouveau stade.