Montpellier Hérault : le FC Séville veut Gaëtan Laborde, des clubs approchent Andy Delort

Alors qu'il avait été convoité par Villareal et le Zenit Saint-Petersbourg, il y a quelques semaines, le FC Séville serait sur le point de passer à l'offensive pour Gaëtan Laborde. Le club qui a fini quatrième du dernier championnat de Liga, et qui est donc qualifié pour la Ligue des Champions, pourrait transmettre une offre ferme au Montpellier Hérault rapidement, alors que les dirigeants espagnols sont entrés en contact avec l'attaquant.

Pour se l'offrir, les andalous devront débourser au moins 15 millions d'euros hors bonus. Le club héraultais en espère vingt, au total, alors qu'en France, le Stade Rennais n'est pas non plus insensible aux qualités du dernier meilleur buteur de la Paillade, en championnat. Un garçon qui a d'ailleurs commencé très fort, l'exercice en cours, avec deux réalisations en deux matchs, contre l'OM et Reims.

Jusqu'à présent, la direction sportive de Montpellier est claire : "aucune offre réelle pour un prêt ou une vente n'a été transmise au club, pour qui que ce soit". Rien, en tous cas, qui permette de débuter une négociation, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en préparation et qu'elles ne vont pas être envoyées dans les prochaines heures ou prochains jours, ou que des formations ne discutent pas avec les représentants de certains éléments.

Andy Delort est aussi courtisé par plusieurs clubs © Getty - Tim Clayton

Marqué pour le moment par quelques départs de joueurs libres et par l'arrivée de trois hommes (Sakho, Thuler, Leroy), le mercato de Montpellier est donc plutôt calme, mais pourrait s'agiter d'ici le 31 août. Les dirigeants s'attendent à une dernière semaine un peu folle. Et si le départ de Gaëtan Laborde est jugé probable, celui de certains de ses camarades actuels n'est pas non plus impossible.

Andy Delort aussi sur les tablettes de plusieurs clubs ?

D'ailleurs, Andy Delort intéresse lui aussi plusieurs formations. Nommé capitaine de la Paillade à l'arrivée de Olivier Dall'Oglio, le buteur sétois a plusieurs fois affirmé qu'il resterait au club, cette saison, mais celui qui n'est pas né de la dernière pluie et qui connaît le milieu a aussi logiquement laissé entendre, dans un passé récent, que personne dans le football n'était intransférable. L'homme de 29 ans a choisi de travailler avec de nouveaux représentants, ces derniers mois, ce qui a laissé planer le doute sur ses intentions dans l'esprit de plusieurs supporters. Cependant, ce choix n'est pas synonyme d'envie de départ, selon son entourage, qui répète que le joueur est totalement impliqué dans le projet actuel et qu'aucun autre n'a fait vaciller ou s'interroger l'algérien, pour l'instant.

Evidemment, cette position n'empêche pas des clubs de l'observer. Selon nos informations, les russes de Krasnodar sont sur les rangs et aimeraient qu'il rejoigne l'ancien pailladin Rémy Cabella. Par ailleurs, nos confrères de L'Equipe ont récemment indiqué que l'OGC Nice était séduit par le profil de l'attaquant international, comme ils l'avaient été, plus tôt, par celui de son partenaire en attaque.

L'information nous a été confirmée, alors que les aiglons lorgnent également sur Jordan Ferri. Toujours selon France Bleu Hérault, un club anglais et un club turc suivraient également de près l'ancien buteur du SM Caen. Enfin, la piste marseillaise a été évoquée, ce mercredi, sans qu'elle soit annoncée comme chaude ou concrète.

Au delà des intérêts, la question est la suivante : Andy Delort peut-t-il être cédé par ses dirigeants ? Si son compère est vendu avant lui, sans doute pas. Mais si Gaëtan Laborde ne part pas, ce qui apparaît peu probable, et qu'une offre irrefusable atterrit sur le bureau de Laurent Nicollin, la donne pourrait changer. Il faudrait évidemment que la proposition intéresse tout le monde, et notamment l'homme fort du vestiaire héraultais, ce qui n'est pas évident. Le garçon affirme prendre un plaisir fou à jouer sur ses terres et apparaît donc difficile à déraciner.

D'autres possibilités ?

S'il attend une offre ferme sur le front de l'attaque, le club en espère aussi pour d'autres membres de son effectif. A commencer par Junior Sambia. A un an de la fin de son contrat, le latéral droit n'a pas prolongé et son éventuel départ libérerait une place "promise" à Thibaut Vargas. Ce dernier, si la situation venait à ne pas évoluer, ne souhaiterait pas se contenter d'une place de numéro trois et de matchs en réserve, et pourrait être cédé par ses dirigeants, contre la volonté commune au départ. Le jeune homme récemment prêté à Châteauroux a d'ailleurs des touches en Ligue 2.

Par ailleurs, le MHSC souhaite toujours trouver une solution pour Mathias Suarez, afin de lui offrir du temps de jeu, à deux ans du terme de son bail. Une vente ou un nouveau prêt est souhaité. Enfin, Montpellier aimerait aussi pouvoir se libérer du salaire de Petar Skuletic, qui semble loin dans les plans du coach, alors que le géant serbe aspire lui aussi à trouver un projet qui lui permette de se relancer.