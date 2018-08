Le Mans FC dispute ce vendredi soir son premier match de National au MMArena. Le stade s'est doté cet été d'une pelouse très résistante et durable, comme celles du Real Madrid et de stades russes utilisés pendant la coupe du monde de football.

Renforcée par des fibres synthétiques, la nouvelle pelouse du MMArena est beaucoup plus résistante.

Le Mans, France

Le Mans FC et le Real Madrid ne s'affrontent pas (encore) en compétition mais les deux clubs ont un point commun : la pelouse de leur stade. Au MMArena comme à Santiago Barnadeu, c'est désormais une pelouse hydride, avec une portion de fibres synthétiques.

"Il y a 95% de gazon naturel et 5% de synthétique mais cela suffit à verrouiller la pelouse, à empêcher tout arrachage" explique Sébastien Ranson, le directeur général d'ID verde, l'entreprise qui a mis en place cette pelouse. Elle ne devrait donc pas se dégrader au fil des "escalopes" habituellement découpées à la surface des gazons au fil des rencontres.

"Nous allons suivre cette pelouse comme pour une garantie, poursuit Sébastien Ranson, et elle peut facilement durer 15 ou 20 ans".

Cette pelouse vient du stade de Nice où elle a été installée début 2018. Elle ne pouvait pas y rester car les installations d'un concert de Beyoncé l'auraient privé de lumière pendant trop longtemps. Elle a donc été remise en rouleaux et transportée au Mans en camions réfrigérés. Une première en Europe, possible parce que les deux stades sont gérés par le groupe Vinci.

Pour le MMArena, investissement est inférieur à celui d'une pelouse neuve. Pour le Mans FC, c'est un billard et le président du club, Thierry Gomez, espère que cela facilitera le jeu des sang et or : "le football, c'est du spectacle".

Le Mans FC diputera cette saison 17 rencontres de championnat au MMarena, plus les éventuels matches de Coupe de France.