Une pelouse toute neuve pour l'Orange Vélodrome, à Marseille !

La pelouse de l'Orange Vélodrome en a vu de toutes les couleurs depuis une semaine, entre le concert de Céline Dion mardi dernier et le passage du Tour de France ce samedi. Il est temps maintenant de la changer complètement pour.. OM / Ostende, jeudi !

Un concert mardi dernier, le passage de la Grande Boucle ce week-end, et dès jeudi un match de football européen (3e tour préliminaire d'Europa League) entre l'OM et les Belges d'Ostende. 3 configurations complètement différentes pour autant d'événements populaires. Derrière ? Une logistique incroyable au service d'un outil -le stade- qui démontre toute la force de sa polyvalence.

Ce lundi, l'Orange Vélodrome se refait une beauté. Celle de sa pelouse en tout cas. Scalpée entre le concert de Céline Dion et le passage du Tour de France, elle est changée entièrement. D'autant que ce week-end, avec la Grande Boucle, 2 routes ont été construites au milieu du terrain ; des routes évidemment complètement détruites dans la foulée du passage de la caravane du Tour.

"La gazonnière de Bordeaux a un peu les mêmes conditions climatiques que nous donc la pelouse va très bien s'acclimater. Après on fera ce que l'on fait classiquement : fertilisation, luminothérapie, etc.." Martin D'Argenlieu

"En 48h, la pelouse ne va pas s'enraciner, on est d'accord. Mais en fait on fait une couche de plaquage assez épaisse, sur 4 centimètres, donc la pelouse ne bouge pas. Là, on prépare un match de football donc il n'y a aucun problème ; ça aurait été un match de rugby ça auraité été plus compliqué" Martin D'Argenlieu