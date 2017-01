Une pépite du foot asiatique signe au DFCO

Le sud-Coréen Kwon Chang-Hoon signe pour trois ans et demi en faveur du DFCO. l'international de 23 ans est déjà une vedette dans son pays !

C'est un pari, oui, mais qui pourrait être payant. L'arrivée de Kwon Chang-Hoon à Dijon était annoncée depuis plusieurs jours, ce jeudi en fin de journée le DFCO a donc officialisé sa signature pour trois ans et demi, sous réserve d'un visite médicale satisfaisante et de l'homologation de son contrat.

Dans un communique les dirigeants dijonnais précisent : Kwon Chang-hoon (22 ans, 1m74, 69kg), ancien milieu de terrain offensif de Suwon Samsung Bluewings, va s’engager jusqu’en juin 2020 avec le DFCO. Bien que courtisé par de nombreux clubs chinois, du Moyen-Orient et européens, ce grand espoir du football sud-coréen a choisi de poursuivre sa carrière à Dijon en Ligue 1. et Olivier Delcourt le président du DFCO d'ajouter : "Il voulait à tout prix venir jouer en Europe et nous sommes très heureux qu’il ait choisi le DFCO. Quand on a su que c’était réalisable, nous avons redoublé d’effort pour finaliser ce dossier prioritaire. Il n’est jamais évident de s’acclimater à un nouveau pays, à une nouvelle culture et à un football différent."

Nous allons tout faire pour l’accueillir au mieux et l’aider à s’adapter rapidement. Olivier Delcourt

Qui est ce Kwon Chang-Hoon ?

Capable d’évoluer en tant que milieu excentré, derrière l’attaquant ou milieu relayeur, ce gaucher est doté d’une excellente technique. « Il a une super patte gauche, confirme Sébastien Larcier, responsable du recrutement au DFCO. Le néo-Dijonnais compte 19 sélections avec l’équipe nationale des moins de 23 ans (10 buts) et 8 sélections chez les A, avec déjà 3 réalisations à son actif.