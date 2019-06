Une petite dizaine de recrues en vue à l'AJ Auxerre

Auxerre, France

La période des transferts est très attendue à l'AJ Auxerre où, avec l'arrivée du nouvel entraineur Jean-Marc Furlan, on peut s'attendre à des changements.

Des changements

Sur les 5 joueurs en fin de contrat, seul Loïc Goujon pourrait rester. Le club lui a proposé un nouveau bail, le natif de Sens réfléchit et compte demeurer auxerrois, lui qui a d'autres propositions de clubs de ligue 2. L'aventure est terminée pour Mickaël Taclafred, Julien Féret, Billy Kétkéophomphone et Daniel Mancini.

Resserrer l'effectif

L'ossature de la prochaine AJA devrait tourner autour des Michel, Philippoteaux, Souprayen, Dugimont.. Aucun joueur n'est indésirable, mais beaucoup sont à un an de la fin de leur contrat : Ba, Youssouf, Touré, Yattara, Adéoti ou Barreto et pas certain qu'ils soient tous de l'aventure car les dirigeants veulent resserrer l'effectif, passer de 26 joueurs cette saison à 22 ou 23.

_"Ce qui fait la recette d'une équipe c'est la continuité "souligne le directeur sportif Cédric Daury mais "nous n'avons pas réalisé la saison que nous voulions réaliser. Il faut donc apporter des réajustements_ et des renforts à cet effectif. il y aura des têtes nouvelles mais pas forcément de gros bouleversements."

Rajeunir l'effectif

L'AJA souhaite rajeunir son effectif mais pourrait vendre quelques jeunes formés au club dont Fomba, Boto, Bégraoui ou Marcelin. Deux recrues par ligne, soit une petite dizaine de joueurs sont donc attendus.

L'effectif sera rajeuni mais en apportant aussi des joueurs capables d'être des leaders, ce qui a manqué à l'AJA ces dernières années explique Cédric Daury, le directeur sportif du club : "on a besoin d'amener de la personnalité, des garçons qui apportent quelque chose par leur vécu, leur professionnalisme. Il faut trouver le bon équilibre entre ce leadership dont on a besoin, ce caractère dont on a besoin et ces personnalités qui peuvent transmettre aux autres . On en a quelques uns mais il faut qu'on renforce de ce côté là."

L'AJA connaitra son calendrier pour la saison prochaine ce vendredi. La saison débutera le 26 juillet.