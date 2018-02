La dernière fois que la tribune réservée aux visiteurs au Parc des Princes a été ouverte aux Marseillais, c'était en novembre 2014. A l'époque, l'OM dirigé par Marcelo Bielsa s'incline 2-0. Depuis, une série d'interdictions de déplacement a condamné la tribune, même si -c'est vrai- les supporters marseillais ont aussi boycotté un déplacement en 2016 à cause des tarifs prohibitifs pratiqués par le PSG (prix des places)

Cette fois encore, les supporters de l'OM ont hésité : ils n'obtiennent que 400 places. En championnat, la jauge est plutôt fixée à 2 000 places environ, selon les règlements de la LFP, la Ligue de football professionnel.

"On y va un peu contraint et forcé ; ça ne nous fait pas trop plaisir, parce que normalement on doit avoir beaucoup plus de places (..) Il y a 12 ans, Pape Diouf emmène les minots à Paris (le 5 mars 2006, 0-0), parce qu'on n'avait pas notre quota de places. Et à l'époque on en avait 800, des places, au lieu de 2000. ELe président de l'OM avait envoyé les minots. Et nous, on n'était pas monté, pour protester. Et 12 ans après, ça continue" Christian Cataldo, dans le Club Foot Marseille ce lundi sur France Bleu Provence