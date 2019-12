"Une première période indigne" pour l'entraîneur des Chamois après la défaite contre Ajaccio (1-0)

Niort, France

Auteurs d'une première période insipide, les Chamois ont débuté de la pire des manières en laissant l'ancien Niortais Jérémy Choplin ouvrir le score pour les Ajacciens de la tête sur corner à la 5ème minute. Les Corses ont ensuite largement dominé jusqu'à la pause.

Si au retour des vestiaires, les Niortais ont repris des couleurs avec deux changements et une équipe très offensive, les Deux-Sévriens n'ont pas pour autant trouvé la faille pour égaliser. Bryan Passi forfait, ce sont Matthieu Sans et Julien Dacosta qui ont évolué dans l'axe de la défense.

"Une soirée noire, c'est inquiétant"

Une sale soirée à vite oublier pour l'entraîneur niortais Pascal Plancque. "On a fait un début de match catastrophique. On perd Koyalipou et Jacob sur blessure. C'est une soirée noire. Heureusement que nos adversaires directs ont aussi perdu. Mais c'est inquiétant" a résumé le technicien.

Le milieu niortais Olivier Kemen était en colère après cette défaite. "On est très déçu. On n'a pas fait une très bonne première période, c'est vrai. Mais dire qu'on affrontait un cador de la Ligue 2 n'est pas une excuse. On doit jouer libérer, n'avoir peur de personne. Ils ont reculé en seconde période quand nos joueurs ont joué plus libérés".

Place à la coupe

Au classement, Niort dégringole encore et se retrouve ce mercredi 16ème avec 17 points, à désormais seulement deux points de la place de barragiste (Paris FC) et trois points du premier relégable (Le Mans).

Prochain match samedi pour les Chamois avec un déplacement à Cournon-d'Auvergne pour le 8ème tour de la coupe de France. Ce sera à vivre sur France Bleu Poitou.