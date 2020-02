Une première victoire pour le nouvel entraîneur de l'USO Foot Cyrille Carrière

Après une semaine mouvementée, l'USO et son nouvel entraîneur Cyrille Carrière ramènent une victoire du Havre (2-1). Des débuts positifs même si, après 26 journées de Ligue 2, les Orléanais sont toujours à six points du barragiste.

Le nouvel entraîneur de l'USO ne pouvait pas espérer un meilleur départ à la tête d'une équipe professionnelle. Cinq jours après sa nomination, Cyrille Carrière et ses joueurs sont allés chercher une victoire au Havre (2-1).

Tout avait pourtant mal démarré. Vingt premières très compliquées, une grosse domination havraise et un but normand sur une énorme erreur du gardien Alexandre Letellier (coup-franc de Fontaine, 16e). Et puis, petit à petit, les Orléanais rentrent dans leur match, bousculent les Havrais et se créent des occasions franches. A la 37e minute, après un enchainement entre Scheidler et Mollo, ce dernier lance Vincent Thill en profondeur qui égalise. Juste après le retour des vestiaires, Joseph Lopy inscrit le second but de l'USO sur corner (2-1, 53e). Contrairement à d'autres rencontres, les Orléanais tiennent cette fois jusqu'au bout, avec même des opportunités pour aggraver le score.

C'est super. La semaine a été très particulière, compliquée. Cela va nous donner des éléments positifs pour la suite. Cyrille Carrière, nouvel entraîneur de l'USO

Évidemment, cette victoire n'est qu'une première étape dans la quête d'un maintien jugée déjà perdue par certains. Il faudra confirmer dès vendredi prochain face à Troyes, au Stade de la Source. "Aujourd'hui, l'état d'esprit a fait la différence, juge l'attaquant orléanais Yohan Mollo, passeur décisif sur le but de Thill. Si on veut s'en sortir, il va falloir faire preuve de beaucoup de combativité. Il n'y a qu'avec de la rigueur, de la discipline et de l'envie que l'on pourra s'en sortir."

Le deuxième entraîneur se fera attendre...

En marge du déplacement au Havre, l'USO a annoncé en fin d'après-midi l'annulation d'une conférence de presse prévue demain matin. Celle pour présenter le nouvel entraîneur diplômé censé venir appuyer Cyrille Carrière (Gilbert Zoonekynd, selon nos informations). Croisé au Stade Océane, le président Philippe Boutron assure qu'il ne s'agit que d'un "contretemps qui ne sera pas réglé avant quelques jours".