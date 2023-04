"Une récompense pour ceux qui n'ont rien lâché" : le match d'une vie pour les supporters du TFC

Entre le boulot et le gros travail pour préparer un tifo historique au Stade de France, Alexandre Roux prend le temps de se poser quelques minutes à quelques encablures du Stadium pour revenir avec nous sur ce moment historique qui attend son groupe de supporters. Les Indians Tolosa, ou plutôt NVDRS en ce moment, promettent une "marée violette" au Stade de France samedi pour la finale face au FC Nantes.

Alexandre, c'est vraiment un rendez-vous historique qui nous attend...

C'est un peu le match d'une vie, le match que toutes les générations de supporters attendaient donc on va tout faire pour mettre le paquet.

Vous avez l'habitude des déplacements, là on imagine que l'organisation est différente ?

On fait des déplacements tous les 15 jours, mais là c'est une finale. Il y a tout un tas de choses à gérer. Pour le déplacement, on a fait le choix de limiter à quatre bus avec le noyau des membres du groupe. Dans l'animation en tribune, il faut donner le meilleur. Il va falloir être à la hauteur, on trime pour ça jusqu'au départ des bus.

C'est à dire ?

"Les délais sont courts depuis la qualification pour tout préparer. Les tifos sont 100% faits main. Il y a déjà les délais pour commander tout le matériel nécessaire pour faire ce tifo. Ce sont des bénévoles qui viennent après le travail, après les cours pour les plus jeunes et qui donnent tout leur temps libre. Actuellement, on est beaucoup au sein du groupe à avoir mis nos vies entre parenthèses pour mener à bien ce tifo. Même ceux qui étaient au sein du groupe dans les années 90 reviennent pour faire ce tifo qui sera le plus cher, et de loin, de l'histoire du groupe.

Vous avez senti l'engouement à l'approche de cette finale ?

Là où on a pu mesurer l'engouement, c'est que pour financer le tifo qu'on va faire samedi, on a lancé un t-shirt qu'on a vendu à 5.000 exemplaires. On aurait même pu en faire plus. Les gens sont hyper motivés pour la finale et motivés pour nous aider.

Et il y a un code couleur à respecter...

Il faut que tout le monde soit habillé en violet, qu'une marée violette déferle sur Saint-Denis. Pas de maillot noir, pas de maillot blanc, pas de maillot rose et surtout pas de maillot jaune.

Est-ce possible de rivaliser avec les Nantais en tribune ?

Ils avaient mangé les Niçois l'année dernière. Nous on y va pour rivaliser, et même faire mieux qu'eux. J'espère que le peuple violet est chaud, pour se faire entendre à Paris.

Le fait de jouer Nantes, c'est particulier ?

Il y a une rivalité avec Nantes, une revanche à prendre par rapport au barrage d'accession. Beaucoup d'anciens du TFC aussi qui jouent là-bas également. On espèrent qu'ils repartiront la queue entre les jambes samedi et que nous on ramènera le trophée.

Quand on prend un peu de recul, c'est fou de voir le TFC revivre comme ça...

Si on nous avait dit ça il y a trois ans... Qu'on serait en finale de la Coupe de France, et qu'en plus on serait favoris, il aurait fallu nous pincer pour qu'on y croit. On revient de loin, après avoir galéré à supporter ce club pendant des années. C'est aussi une récompense pour tous ceux qui n'ont rien lâché.