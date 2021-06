Une recrue, une prolongation et un départ aux Chamois niortais

Un départ et trois arrivées pour les Chamois niortais.

Une recrue, une prolongation et un départ aux Chamois Niortais. Samy Benchamma signe trois ans à Niort. Libéré par Montpellier, ce jeune défenseur de 20 ans arrive dans les Deux-Sèvres. Il a joué cinq matches de L1 cette saison dans l'Hérault. Tom Lebeau, lui, prolonge son bail. Formé au club et fin de contrat, le milieu de 22 ans, grand artisan du maintien, reste deux saisons supplémentaires. Enfin, Goduine Koyalipou officialise son départ du club. L'ailier, écarté et qui ne souhaitait pas poursuivre dans le Poitou, signe à Lausanne en 1ère division suisse.