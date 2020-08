Une rentrée 100% sports sur France Bleu Hérault

France Bleu Hérault fera officiellement sa rentrée le lundi 31 août. Votre radio de proximité, la première dans l'Hérault, renforce son offre en matière de sports, avec des nouveautés et de nombreuses émissions, chroniques et rendez-vous.

100% Paillade

Emission phare de la grille des sports de France Bleu Hérault, 100% Paillade entame sa deuxième saison. A sa tête : Bertrand Queneutte, notre journaliste sports, accompagné de Geoffrey Dernis, notre consultant. Le duo vous donne rendez-vous tous les lundis et tous les vendredis, entre 18h et 19h, pour traiter de l'actualité et des résultats du Montpellier Hérault (Ligue 1, D1, centre de formation).

Une heure d'émission avec de nombreux invités et les supporters de la Paillade, en studio, par téléphone ou en visio. Plusieurs chroniqueurs seront de retour, parmi lesquels l'inénarrable Jean-Bernard Sterne, ancien journaliste du Midi Libre, chaque vendredi.

100% Paillade - La Fan Zone

Parmi les nouveautés de la rentrée : Geoffrey Dernis aux commandes de sa propre émission. Notre consultant sera en direct durant une demi heure, chaque mardi et chaque jeudi, entre 18h et 18h30. D'accord ou pas avec lui, l'ancien champion de France avec le MHSC vous attend pour débattre et réagir autour d'un thème lié au Montpellier Hérault, lors de chaque rendez-vous.

100% MHSC - La Chronique

A 6h17 et 8h40, tous les matins, du lundi au vendredi, Bertrand Queneutte vous nous parle du MHSC : portraits, faits de jeu, décisions, indiscrétions, anecdotes, témoignages, histoire du club. Plus rien ne vous échappe.

Tous les matchs du MHSC : 3h de direct

France Bleu Hérault continue de vous offrir tous les matchs du MHSC en direct et en intégralité. A domicile : Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis au commentaires. A l'extérieur : Bertrand Queneutte. Cette saison, nous vous donnons rendez-vous pour trois heures de direct, lors de chaque rencontre du Montpellier Hérault (Ligue 1 et Coupe de France) : une demi heure d'avant match, avec les enjeux, des interviews exclusives, les dernières infos et les compos, ainsi qu'un après match de plus d'une demi heure, avec les réactions, en direct, des coachs et des joueurs, à domicile comme à l'extérieur.

A partir de janvier : la "soirée pizza"

Sur plusieurs affiches à l'extérieur commentées par Bertrand Queneutte, Geoffrey Dernis sera en studio avec plusieurs auditeurs et supporters, sélectionnés dans 100% Paillade. Autour d'une pizza offerte par France Bleu Hérault, ils interviendront en direct dans l'avant match, durant la rencontre et dans l'après match, pour animer la soirée avec notre journaliste et notre consultant.

L'actualité du MHSC, ce sont trois gros rendez-vous sur France Bleu Hérault © AFP - Bertrand Queneutte

100% MHR

L'émission consacrée au MHR et à l'actualité du Top 14 de rugby sera désormais pilotée par Bertrand Queneutte. Une demi-heure, chaque mardi, entre 18h30 et 19h, en direct. Chaque fois, un invité répondra à ses questions, mais aussi aux vôtres. Les supporters du club et les amoureux du rugby seront les bienvenus pour réagir, échanger et cuisiner eux aussi notre invité par téléphone.

Les acteurs du MHR, anciens ou actuels, seront sur France Bleu Hérault dans 100% MHR © AFP - XAVIER DE FENOYL

100% MHB

L'actualité du MHR a son émission, celle du Montpellier Hanball aussi. Retrouvez Pascale Viktory pour la décrypter, tous les jeudis, entre 18h30 et 19h. Là aussi, un invité en direct et les auditeurs appelés à participer. Comme pour chaque émission de sport, des cadeaux à gagner.

100% MHB, la seule émission radio consacrée au Montpellier Handball © Maxppp - Guillaume Horcajuelo

100% Sports Extrêmes

Chaque mercredi, entre 18h et 18h30, France Bleu Hérault vous propose de partir à la découverte des sports extrêmes et à la rencontre ceux et celles qui les pratiquent. Les grands champions de chaque discipline présentes au Fise de Montpellier (Festival International des Sports Extrêmes) seront sur France Bleu Hérault, au micro de Gilles Moreau.

Les grands champions des sports extrêmes vous donnent rendez-vous dans 100% Sports Extrêmes © AFP - Bruno Bonizec

100% Féminines

Une émission entièrement consacrée aux sportives héraultaises. Elles nous racontent leur parcours, leurs revers et leurs succès, leurs joies et leurs peines, leurs objectifs et leurs engagements, et leur reconversion pour certaines. Les grandes sportives héraultaises se confient au micro de Bénédicte Bourdial.

Les grandes figures du sport féminin dans l'Hérault sont dans 100% Féminines © AFP - Antonin Thuillier

Et les autres sports ?

Qu'elles soient individuelles ou collectives, les performances des sportifs et des clubs héraultais seront bien sûr traitées à l'antenne, au travers d'interviews et de reportages, dans les journaux de la rédaction.

Par ailleurs, un club sera mis à l'honneur chaque samedi matin, à 8h10. Un coach ou un sportif sera notre invité, en direct, pour s'exprimer sur un gros rendez-vous du week-end.