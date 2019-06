Une reprise en public ce lundi pour l'OGC Nice

Nice, France

Si l'été est traditionnellement le moment de tous les fantasmes pour les supporters, qui se mettent à rêver de potentielles recrues pour renforcer leur équipe, cette année, les rêves pourraient se transformer en réalité. L'arrivée imminente du Britannique Jim Ratcliffe à la tête du club devrait être le sujet principal de conversation ce lundi matin à la reprise de l'entraînement du Gym. Du côté des supporters, qui sont invités à assister au premier entraînement à 9h. Mais aussi dans le vestiaire des joueurs, alors que l'effectif a pour le moment très peu bougé.

Une seule recrue et un seul départ

Une seule nouvelle tête ce matin à la reprise et elle est juvénile. Le milieu de terrain Khephren Thuram est pour l'instant l'unique recrue du Gym, du haut de ses 18 ans. Il a signé la semaine dernière son premier contrat pro ici, alors qu'il a été formé chez le voisin monégasque. Peu de recrue, c'était prévisible, étant donné la période de transition à la tête du club, mais on attendait plus de mouvements dans le sens des départs. Adrien Tameze et Allan Saint-Maximin, notamment, ont l'autorisation de partir en cas de belles offres.

Ils sont encore là tous les deux, même si le premier pourrait rejoindre l'Italie et le second l'Angleterre. Finalement, hormis les joueurs en fin de contrat, seul le milieu de terrain Jean-Victor Makengo a quitté la côte d'Azur pour être prêté une saison à Toulouse, qui a une option pour le garder définitivement.