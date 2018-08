Orléans, France

La semaine a été studieuse au stade de la Source, car le match à Metz l'a fait apparaître de façon assez évidente, l'USO n'est pas encore prête en ce début de saison. Dépassée, surclassée, certes par une équipe de Metz, qui possède à ce moment de la saison déjà de beaux arguments, mais cela n'efface pas la piètre prestation des troupes orléanaises. Alors oui, Didier Ollé-Nicolle a été déçu, surtout des 45 premières minutes proposées par ses hommes, mais pour l’entraîneur orléanais pas question de tout jeter à la poubelle, il faut avant tout trouver la bonne carburation, comme cela avait été le cas en début de saison dernière.

Pour l'instant l’entraîneur orléanais et son groupe n'ont pas trouvé la bonne formule, mais ils y travaillent. © Radio France - Johan Gand

"L'état d'esprit n'était pas bon"

Ce n'est évidemment que la 3ème journée qui se profile et après avoir perdu contre les 2 plus gros budgets du championnat, il n'y a pas (pour le 18ème budget de Ligue 2) à s'affoler. Mais c'est l'ampleur de la défaite à Metz et l'apathie de l'USO vendredi dernier qui amène des interrogations. Pourtant, les joueurs ont l'air confiant dans le groupe pour rebondir. C'est le cas du jeune milieu de terrain prêté par Caen, Durel Avounou, pour qui le nauffrage en Lorraine ne remet pas en cause la qualité de l'équipe qu'il découvre.

Durel Avounou croit au potentiel orléanais, mais l'état d'esprit du groupe doit être irréprochable © Radio France - Johan Gand

Un collectif à trouver et à rôder

On l'avait bien vu la saison dernière, le salut orléanais passe par le collectif ou ne passe pas. Et c'est bien ça le souci, comme certains joueurs l'avaient confié après la débâcle à Metz "On n'a pas joué en équipe, chacun tente de faire des choses de son côté, mais on s'éparpille, on est désorganisé". Et pour l'instant dans cette "formule" que n'ont pas trouvé le staff et les joueurs, le jeu collectif, est un rouage essentiel. Effectivement comme le rappelle le coach et certains joueurs, les arrivées tardives, les blessures, les niveaux de forme différents, n'aident pas à raccourcir ce délai fluctuant dans la durée mais passage quasi-obligé : l'adaptation de début de saison. Le gardien Gauthier Gallon sait qu'il faudra dépasser ce stade et vite trouver la cohésion indispensable à une belle saison.

Le portier orléanais Gauthier Gallon n'a pas été verni : 7 buts en 2 matchs. Et il n'y peut pas grand-chose... © Radio France - Johan Gand

Ca va bouger dans les compositions

Auxerre et l'USO sans aucun point pour l'instant et à la recherche de la bonne carburation ne vont certainement pas regarder passer le train sans réagir. L’entraîneur icaunais Pablo Correa, qui avouait déjà après la défaite contre le Gazélec qu'il avait eu tort de reconduire la même équipe, affiche sa volonté de changement. Les 2 défenseurs Tacalfred et Youssouf (l'ancien orléanais) sont sortis du groupe. Pour son homologue Didier Ollé-Nicolle, 1 seul changement dans le groupe : Cissokho, suspendu pour 4 matchs, cède sa place à Furtado. Mais dans le 11 titulaire, là aussi il y aura des modifications assure Didier Ollé-Nicolle.

Une situation des 2 équipes qui devrait donc au moins garantir de l'engagement de la part des joueurs. Rendez-vous sur les ondes de France Bleu Orléans ce vendredi à partir de 19H45 pour le vérifier.