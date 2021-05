"Une saison à oublier" pour les supporters de l'OGC Nice

Dernier match de la saison à domicile pour l'OGC Nice ce dimanche face à Strasbourg. L'occasion de donner la parole aux supporters du Gym, tenus à l'écart de leurs Aiglons à cause de la crise sanitaire. Entre frustration et déception ils veulent "oublier" cette saison ratée.

Tenus à l'écart de l'Allianz Rivera toute la saison (ou presque) par la crise sanitaire, les supporters du Gym tentent malgré tout de garder le contact avec leurs Aiglons. Ils étaient une dizaine ce vendredi devant le centre d'entraînement de l'OGC Nice, dans la plaine du Var, pour glisser un petit mot aux joueurs à la sortie de l'entraînement. L'occasion de leur tendre le micro, alors que l'OGC Nice dispute ce dimanche face à Strasbourg, son dernier match de la saison à domicile. Le dernier également, on l'espère, devant des tribunes vide.

"On est toujours derrière eux !" Les supporters du Gym s'expriment avant la dernière à domicile Copier

On se dit qu'aurait pu avoir de l'influence sur certains matchs

"C'est une saison à oublier parce qu'on n'a pas pu aller au stade. C'est ce qui nous manque le plus. L'ambiance, vivre le match avec ses amis", explique Christian, 58 ans, supporter du Gym depuis ses 4 ans. "La saison est décevante mais on se dit qu'on aurait pu avoir une influence sur certains matchs". "Moi je suis sûr qu'il y a des matchs qu'on n'aurait pas perdu à la maison si on avait été là," renchérit Etienne, lui aussi abonné depuis des années. "On a vraiment hâte de retourner au stade, mais aussi de retrouver les événements comme le café des Aiglons pour parler de nos souvenirs avec les anciens joueurs du club."

"On a vraiment l'envie de bien finir à la maison" Adrian Ursea Copier

On reste optimiste pour la suite !

Une saison à oublier également sur le terrain. Le Gym n'a pas atteint ses objectifs et va terminer dans le ventre mou de la Ligue 1. "Il y a toujours du positif à retirer d'une saison même si les résultats ne sont pas convaincants. Mais on a vécu pas mal de changements cette année il ne faut pas l'oublier. On reste optimiste pour la suite, surtout quand on entend les rumeurs sur le futur coach !" Rendez-vous la saison prochaine !

OGC Nice - Strasbourg (37e journée de Ligue 1) : avant-match dès 20h45 sur France Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié. Coup d'envoi 21h à l'Allianz Riviera.