Une section football féminin ouvrira à la rentrée 2020 au lycée de la Venise Verte à Niort

Niort, France

Le football masculin et l'arbitrage avaient déjà leurs sections au lycée de la Venise Verte, à Niort. Bientôt, l'établissement des Deux-Sèvres va proposer également un sport-études football féminin. "Il y en a peu mais il y en a à Angoulême, à Saintes. Ça manquait à Niort pour promouvoir le foot féminin", estime Fabrice Poullain, le coach des Chamoizelles qui sera le référent de la section côté Chamois.

Objectif : accéder à la division 2 féminine

Le résultat d'un an de travail avec Laurent Bayenay, le proviseur de la Venise Verte. 10 places seront donc proposées à la rentrée 2020/2021 pour des élèves entrant en seconde. Une filière qui peut intéresser des jeunes filles de toute la région. "On veut regrouper jeunes joueuses de talents pour après adhérer au projet des Chamois d'aller au niveau national et d'accéder à la division 2 au niveau féminin donc du semi-professionnel. Ce qui serait vraiment intéressant", poursuit l'entraîneur.

Les dossiers d'inscription sont à télécharger sur le site du lycée de la Venise Verte ou celui du district des Deux-Sèvres. Ils sont à renvoyer avant le 26 février. Des portes ouvertes sont également organisées le samedi 15 février à la Venise Verte de 8h30 à 19h30.