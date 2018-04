Troyes, France

Des scénarios incroyables, 4 buts encaissés, mais surtout 8 marqués sur les 2 derniers matchs.. c’est sûr, mieux vaut ne pas être cardiaque pour suivre l’OM de Dimitri Payet en ce moment.

Face à Leipzig déjà en Europa League, Marseille encaisse un premier but d'entrée avant de donner de la folie et s'imposer (5-2). 3 jours plus tard, les hommes de Rudi Garcia viennent de récidiver, cette fois en Ligue 1 à Troyes (3-2)

"Jeudi on partait avec un but de retard, là aussi apparemment.. forcément, c'est qu'on s'est mis tout seul dans la mouise. Mais encore une fois c'est bien : on réagit (...) c'est sûr que c'est une semaine émotionnellement compliquée mais quand ça finit bien, c'est toujours mieux" Dimitri Payet

L'OM rejoue samedi prochain, cette fois à domicile, face à Lille.