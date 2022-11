"Une situation financière catastrophique" pour le club de foot de Canet

Ambiance pesante dans la salle du club house de Canet ce mercredi midi. Les nouveaux hommes forts du CRFC -Mario Becerra et Jacky Loos - tiennent une conférence de presse. Si, seuls France Bleu Roussillon et le journal l'Indépendant sont présents, la conférence de presse prend finalement des allures d'assemblée générale. Les joueurs de l'équipe première, les salariés, les éducateurs assistent aux déclarations du président et vice-président du club.

Le ton grave, Mario Becerra explique et détaille les conclusions de la DNCG (La Direction nationale du contrôle de gestion) après l'entretien de mardi midi. En juin dernier, le club (avec les dirigeants précédents) avaient présenté des comptes avec un trou de 90.000 euros. Cinq mois plus tard et après examen des comptes de plus près, le trou est en fait de 290.000 euros. "Ce n'était pas un moment agréable, le club était attendu de pied ferme", précise Mario Becerra. "On était tout simplement au bord du dépôt de bilan", complète Jacky Loos.

Plus de 400.000 euros de fonds propres dilapidés

Le club risquait multiples sanctions et finalement, dans un premier temps, il ne s'en tire pas trop mal. Sportivement, Canet perd trois points au classement. Le club aura aussi une amende (non précisée pour le moment mais probablement autour des 30.000 euros) mais surtout il a jusqu'à la fin de saison pour équilibrer les comptes sous peine de relégation administrative.

"On a été écoutés par la DNCG car il y a eu déjà des décisions en interne et notamment les changements à la présidence", explique Mario Becerra. Le club est dorénavant surveillé de près et devra présenter de nouveau ses comptes en avril prochain.

La situation reste grave pour le CRFC. Il y a un trou de 290.000 euros et il n'y a aussi plus de trésorerie. Ce sont plus de 400.000 euros de fonds propres qui ont été dilapidés. Le club a creusé son trou pour se retrouver dans une situation ultra compliquée. Les deux dernières années, le CRFC a pourtant touché 300.000 euros pour son parcours en coupe de France 2021, il a bénéficié aussi des aides COVID et a également contracté un PGE (Prêt garanti par l'Etat) de 150.000 euros (il rembourse 3.500 euros par mois).

On va devoir continuer de prendre des mesures impopulaires et désagréables

En avril prochain, les dirigeants du CRFC devront exposer de nouveau la situation financière du club et montrer que des efforts ont été faits. "On doit aujourd'hui faire une sévère cure d'amaigrissement, précise Mario Becerra, on doit taper au maximum dans les charges tout en ayant une démarche commerciale forte. On va malheureusement devoir continuer à prendre des mesures désagréables et impopulaires. Ca va concerner les indemnités kilométriques, les défraiements, les rémunérations, c'est évenetuellement des licenciements, des frais de missions, les frais de déplacements, tous les postes doivent être revus."

"On reste optimistes, on est surtout volontaires et mobilisés, on va devoir mettre en place toutes ces mesures. Il y a de la solidarité dans le club. On a jusqu'à la fin de saison pour arriver à un atterrissage à l'équilibre et on va devoir aussi informer chaque mois la DNCG sur notre situation", rajoute Jacky Loos. Le grand chantier est lancé à Canet pour sauver le club, le comité directeur sera renouvelé le 1er décembre prochain.

Sportivement, la sanction est bien sûr écœurante pour les joueurs qui réalisent un début de saison plus que correct : Canet est septième avec quatorze points et va donc glisser à la onzième place. Ente l'affaire des faux cas de COVID la saison dernière et les difficultés financières de cette saison, Canet aura perdu 14 points sur tapis vert en moins d'un an !