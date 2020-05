Une statue à Saint-Etienne devant le Chaudron pour Robert Herbin, la légende des Verts

Il y a ceux qui méritent qu'on se souvienne d'eux pour l'héritage qu'ils laissent. Et il y a ceux qui méritent des statues. Robert Herbin, décédé lundi à Saint-Étienne à l'âge de 81 ans, veillera bientôt sur l'antre qu'il a participé à rendre légendaire. Le Sphinx trônera devant le Stade Geoffroy Guichard, un honneur jamais encore accordé à quiconque dans l'histoire de l'AS Saint-Étienne, pourtant traversée par des figures emblématiques et des pionniers de la fierté stéphanoise. C'est à l'architecte de cette fabuleuse vie de football que reviendra le droit d'être à jamais le premier.

Gaël Perdriau l'avait dit à France Bleu ce mardi 28 avril : "Une statue c'est tout à fait possible". L'idée avait notamment était initiée par le site de supporters peuplevert.fr. Reste à savoir désormais exactement où sera située cette statue et qui aura la lourde tâche de la réaliser. C'est Gaël Perdriau qui choisira la statue, l'artiste qui la réalisera et son emplacement exact avec l'ASSE et ses supporters.

Il s'agit du 2e hommage, peut-être pas le dernier, à Robert Herbin après que le centre d'entrainement de l'ASSE a été déjà rebaptisé à son nom.