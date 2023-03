"Une très mauvaise nouvelle" : le maire réagit aux démissions à l'association des Chamois Niortais

Pour la première fois depuis sa prise de parole en conseil municipal il y a dix jours, le maire de Niort Jérôme Baloge sort de son silence pour réagir, via un communiqué, aux démissions intervenues jeudi soir à l'issue d'une réunion de l'association des Chamois Niortais.

ⓘ Publicité

Comme France Bleu Poitou l'avait annoncé , le bureau, emmené par son président Jean-Louis Epplin, a confirmé son départ, estimant ne plus pouvoir rester face aux incertitudes notamment financières qui entourent la structure. Pour Jérôme Baloge, si la ville est "au rendez-vous", à l'inverse, le directeur général du club Mikaël Hanouna a sa part de responsabilité, ses interventions dans l'association étant contraire au Code du sport selon l'édile.

"Période excessivement troublée" pour Jérôme Baloge

"La démission du Président et de plusieurs administrateurs de l’association « Chamois Niortais Football Club – Centre de Formation » est une très mauvaise nouvelle pour le football à Niort. Elle n’est malheureusement pas surprenante".

"Les échanges qui ont eu lieu ces dernières semaines avec le Président démissionnaire, Jean-Louis Epplin, laissaient présager cette issue au regard des interventions régulières du Directeur général de la SA dans la gestion de l’association, en méconnaissance de l’incompatibilité de dirigeant de l’association et de dirigeant de la SA posée par le Code du sport et la convention régissant les relations entre la SA et l’Association".

"Dans cette période excessivement troublée pour les Chamois Niortais, il n’en demeure pas moins que la Communauté d’agglomération du Niortais, comme la Ville par ailleurs, est bel et bien au rendez-vous en faisant réaliser les travaux sur la partie visiteurs du stade qui s’achèveront cette fin de semaine et qui permettront le maintien de l’homologation pour la Ligue 2 de l’enceinte sportive".