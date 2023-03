Une USO renversante sur la pelouse de Villefranche ! (1-2)

Un duel de mal-classés face à Villefranche, un soir de mars, sous la pluie, sur une pelouse grasse. Le décor était planté pour cette 24ème journée de National. Pour s'imposer contre ce concurrent direct dans la course au maintien, il fallait mettre le bleu de chauffe. Et les hommes de Nicolas Usaï l'ont formidablement bien fait dans ce stade Armand Chouffet. Pourtant, l'USO a concédé l'ouverture du score au quart d'heure de jeu. Et les supporters de l'USO le savent bien : des Jaune et Rouge menés au score, ça ne finit jamais très bien...

Mais pas ce soir. Comme si cette ouverture du score adverse avait libéré les Orléanais. Fortuné était proche de tromper Bouet (20ème), Berthier tapait la barre (40ème). L'USO gardait le contrôle du ballon après le retour des vestiaires, jouait haut, sans peur. Une attitude récompensée par deux fois : à la 55ème grâce à pénalty transformé par Fortuné, puis à la 70ème sur un ballon bien suivi par Adrian Dabasse. Derrière, les Jaune et Rouge ont résisté face aux vagues adverses avec beaucoup de courage et ce, même après l'expulsion de Steve Solvet en fin de rencontre. Dans ce match de la peur, c'est l'USO qui sort vainqueur. Le club reste à la 8ème place de National et laisse l'adversaire du soir à quatre longueurs. Une opération parfaite en somme.

L'homme du match

L'USO a sorti une grosse prestation collective, donc difficile de sortir une seule individualité. On en citera plusieurs : Berthier et Fortuné pour la justesse technique, Nicolas Saint-Ruf pour sa lecture des passes adverses en seconde mi-temps. Mais il faut surtout garder en tête ce collectif concerné et appliqué comme on l'a rarement vu cette saison.

La phrase du jour

"Jouer un maintien, ca se joue avec des qualités techniques, tactiques. Mais aussi des qualités mentales. Et là ce soir, face à une très bonne équipe, qui joue très bien au ballon, on n'a pas hésité à aller les presser dans leur moitié de terrain. On a posé des problèmes plutôt que de les résoudre, tout ça avec une belle abnégation", soulignait le coach Nicolas Usaï après la rencontre.

Le chiffre du jour

1 : c'est la première fois cette saison que l'USO s'impose après avoir concédé l'ouverture du score et c'est la première fois de son histoire que le club bat Villefranche-Beaujolais.