Haute-Loire : une victoire pour conclure le stage de préparation du Clermont Foot au Chambon sur Lignon

Pas de pression, ou en tout cas le moins possible, dans cette préparation à la première saison en Ligue 1 de l'histoire du Clermont Foot. Les Rouge et Bleu ont bien travaillé cette semaine au Chambon sur Lignon, en Haute-Loire, dans la joie et la bonne humeur, comme on a pu le constater au travers des publications sur les réseaux sociaux du club.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une semaine qui se concluait hier par un match amical déjà d'un bon niveau, contre l'autre promu dans l'élite, Troyes. Très vite, les Clermontois avaient pris l'avantage dans ce match, menant 2 à 0 grâce à des réalisations de Jim Allevinah (25e) et Bryan Teixeira (39e). La réduction de l'écart troyenne en seconde période a montré que tout n'était pas parfait, mais le résultat final a validé les bonnes dispositions clermontoises. De plus, cela a permis au coach Pascal Gastien de faire tourner son effectif et de voir des joueurs qu'il avait peu (Djoco, Trichard, Chader) ou pas vu (Boyer, Anoff, Teixeira, Cissokho) la saison dernière, parce qu'ils avaient peu de temps de jeu, parce qu'ils étaient en réserve, ou parce qu'ils avaient été prêtés pour s'aguerrir.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Rouge et Bleu vont maintenant rentrer à Clermont-Ferrand. Dans quelques jours, ils présenteront, sur la place de la Victoire, les maillots, déjà historiques, de la première saison en Ligue 1 de leur histoire. Peut-être les étrenneront-ils le 10 juillet, à l'occasion de l'inauguration du stade Marcombes de Clermont-Ferrand, pour leur deuxième match amical contre un club de Ligue 2, Rodez (18h). Ce sera aussi pour eux l'occasion de revoir Lorenzo Rajot, fraîchement transféré du club clermontois au club ruthénois. Ce sera aussi, a priori, l'occasion de voir un Zidane en Auvergne : Enzo, le fils de la légende Zinédine, et lui aussi recrue estivale de Rodez