Caen, France

United Managers propose aux supporters par le biais d'une application de gérer une vraie équipe de football, celle de l'Avant-Garde Caennaise (Régional 1). Les coachs collaboratifs appelés "Umans" pourront par leurs votes choisir la composition de l'équipe ou encore le système de jeu utilisé par l'entraîneur de la formation normande.

"On nous compare souvent à Football Manager. Là c'est Football Manager mais en vrai, explique Frédéric Gauquelin, co-fondateur de United Managers.

Les moyens sont ambitieux : matchs et entraînements filmés par trois caméras, statistiques de chaque joueur relevés avec la société Opta et un relevé GPS. Cette start-up normande qui travaille depuis deux ans sur ce projet emploie dix salariés.

Choix de la composition d'équipe, du système de jeu...

Si vous participez, vous deviendrez un Uman, le nom choisi pour désigner ces entraînautes. Vous pèserez sur les choix d'avant-matchs de l'Avant Garde Caennaise. À terme, vous pourrez également donner vos consignes au coach pendant la rencontre.

Les Umans pourront voter pour le système de jeu (9 seront au choix), la composition d'équipe et puis pour les coups de pieds arrêtés comme dans n'importe quelle équipe. Les votes en live seront lancés dans un deuxième temps parce que c'est un gros développement pour y arriver précise Bruno Belas, le deuxième co-fondateur normand de United Managers.

Chaque Uman vote et donne sa composition d'équipe. Plus vos choix seront pertinents et liés aux succès de l'équipe et plus votre choix pèsera parmi la communauté d'entraîneurs. Vous pourrez également passer des diplômes virtuels afin que votre suffrage gagne en poids.

L'entraîneur de l'AG Caen Julien Le Pen tiendra donc compte de ces votes et de ces choix pour coacher son équipe mais il devra subir le choix de mettre tel ou tel joueur hors de l'équipe.

C'est assez excitant parce que c'est tout nouveau, s'amuse l'attaquant de l'avant-Garde Caennaise Benjamin Morel. Après il ne va pas falloir plaire qu'à un seul coach. Il faudra plaire à des milliers de coachs ce qui fait qu'il faudra mettre tous les ingrédients pour être bon à l'entraînement, bon en match et surtout respecter les consignes qu'ils vont nous donner.

Une version gratuite existera mais avec des limitations en terme de fonctionnalité. Il vous en coûtera sinon 2,5 euros par mois dans un premier temps pour peser sur la gestion sportive de l'Avant-Garde Caennaise.

L'application sera disponible à partir du 6 août prochain et les premiers votes seront possibles à partir du 27 août prochain.

L'AG Caen reprendra le championnat de Régionale 1 le 1er septembre et jouera toute la saison au stade de Venoix, l'ancien stade du Stade Malherbe de Caen. United Managers attend encore le retour de la Ligue de Football Normandie sur l'autorisation de filmer les matchs de Régional 1 comme il avait pu le faire la saison passée en Régional 2.

United Managers espère rapidement atteindre les 10.000 "Umans" pour ne pas mettre en péril son modèle économique.