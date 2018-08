L'application de United Managers est en service depuis le 06 août et le championnat de régional 1 débute le premiers septembre

Caen, France

Dans une lettre envoyée aux présidents de clubs de R1, la Ligue de Football de Normandie a annoncé ce vendredi qu'elle avait décidé de façon immédiate "d'interdire la captation des images de son championnat à des fins de retransmissions en direct sur quelque support que ce soit."

C'est un coup dur pour le projet de United Managers. Cette société propose aux internautes de coacher via leurs votes et via une application une équipe bien réelle à la manière d'un jeu vidéo, l'Avant Garde Caennaise.

United Managers voulait notamment proposer à ses joueurs de suivre les rencontres en direct et d'intervenir sur les choix de l'entraîneur en plein match.

Il fallait bien prendre une décision. Le président de la Ligue de Football de Normandie

Cette décision de La Ligue de Football de Normandie fait suite à une lettre signée par neuf des douze présidents de R1 opposés au projet de United Managers. Dans ce documents, ils demandaient des éclaircissements sur trois points et notamment sur le fait de voir leur équipe filmée sans rien recevoir en échange.

"Il fallait bien prendre une décision, explique Pierre Leresteux, le président de la Ligue de Football de Normandie. Une grande majorité de clubs n'étaient pas d'accord sur ce système. J'ai sollicité l'avis de la Fédération française de Football et de son avocat. Elle m'a conseillé de ne pas rentrer dans le système lié au droit à l'image."

On ne va pas se laisser abattre. Ce n'est qu'une décision et toute décision peut faire l'objet d'une modification.

"C'est surprenant et décevant, réagit de son côté Bruno Belas, le co-fondateur normand de United Managers. Mais on ne va pas se laisser abattre. Ce n'est qu'une décision et toute décision peut faire l'objet d'une modification."

A une semaine du début du championnat de régional 1, United Managers estime que son projet peut continuer et espère bien faire changer d'avis la Ligue de Football de Normandie.

"Le fait de filmer les matchs est important mais n'est pas l'essentiel de notre projet", se veut rassurant Bruno Belas.