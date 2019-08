US Avranches football : "dépenser son argent seulement dans le recrutement des joueurs, c'est très risqué"

Vous allez lancer les travaux de construction d'un nouveau centre d'entrainement pour votre club à Saint-Martin-des-Champs. Pour quelles raisons?

Gilbert Guérin : Nous souhaitons centraliser nos équipements. Au stade Fenouillère, il n'y a pas la place suffisante pour mettre tous les locaux de soins. Ils sont dans un autre bâtiment autour du stade. Ca n'est pas groupé et ça manque de cohérence. Dans le futur centre de 1000m2, tout sera au même endroit et l'équipe 1 ne viendra à Fenouillère que pour jouer les matchs de championnat.

Que va-t-on trouver dans ce futur centre?

C'est un centre d'entrainement, avec plusieurs bureaux, des vestiaires pour l'équipe de N1, pour les jeunes, pour les féminines. On trouvera aussi des salles de soin, de cryothérapie, ainsi que des locaux de repos avec télé, et une boutique pour développer le merchandising. Et puis le bâtiment sera à côté des terrains d'entrainement. Cinq terrains au total qui n'étaient pas en bon état jusque-là. Il manquait de l'éclairage, de l'arrosage. Là, on met de l'ordre dans tout cela. Il y aura donc 4 terrains en herbe ainsi qu'un terrain synthétique, et ils seront disponibles pour l'entrainement mais aussi pour la compétition, pour les matchs des jeunes.

C'est un projet ambitieux et couteux!

Exactement, et il est rendu possible par notre parcours en coupe de France il y a 2 ans (NDLR : battus par le PSG en quart de finale). Nous investissons dans les infrastructures pour miser sur l'avenir car on sait que dépenser son argent seulement dans le recrutement de joueurs, c'est très risqué. Ce sont ainsi 2 millions d'euros qui sont investis grâce également à l'aide des collectivités locales. Un partenariat qui nous permet de financer les travaux sans recours à l'emprunt. On se donne comme objectif de disposer de ce centre la saison prochaine. Ce chantier s'accompagne aussi de celui qui a été mené au siège du club qui a été agrandi. Il passe ainsi de 450 m2 à 800 m2 grâce aux partenaires et à nos bénévoles!

Je vieillis et j'ai envie de laisser quelque chose de concret à mes successeurs.

Justement au stade Fenouillère, le terrain est en pleine réfection actuellement.

Oui, on a dépensé 500 000 euros pour refaire la pelouse qui en avait besoin. Ca doit faire plus de 50 ans que rien n'avait été fait. Les drains étaient obsolètes et le terrain régulièrement impraticable en cas de fortes précipitations. Là on refait tout cela, et on devrait disposer d'un terrain parfait. Nous pourrons jouer notre prochain match à domicile contre Boulognes-sur-mer le 30 août sur le terrain. (NDLR : les premiers matchs de championnat ont été délocalisés au stade Louis Dior de Granville)

Ces investissements importants sur Avranches, est-ce que c'est parce que vous ne croyez plus au projet d'un nouveau grand stade du Sud-Manche, projet que vous appeliez de vos voeux?

Je crois qu'il faut être honnête. C'est un projet compliqué. A un moment j'ai proposé qu'on ne fasse qu'un seul club de Granville et Avranches. J'ai même proposé de céder la présidence, mais ça n'est pas facile, il y a quand même une rivalité entre les deux clubs donc un tel projet n'est pas pour tout de suite. En attendant, je vieillis et j'ai envie de laisser quelque chose de concret à mes successeurs. La modernisation des équipements de l'US Avranches, ça va dans ce sens.