US Chauvigny - OM : les lieux pour acheter vos places dévoilés

La billetterie pour le match de 16es de finale de coupe de France entre l'US Chauvigny et l'OM ouvre ce mercredi 29 et ce jeudi 30 décembre. Elle est uniquement physique : soit à la salle de la Poterie à Chauvigny, soit au stade Beaublanc de Limoges.

On sait maintenant où acheter sa place pour le match de l'US Chauvigny contre l'Olympique de Marseille. Cette rencontre a lieu le 2 janvier à 21 h. Les deux équipes s'affrontent pour les 16es de finale de coupe de France de football. Le stade peut accueillir 13 000 spectateurs et échappe de justesse aux nouvelles règles sanitaires édictées par le gouvernement ce lundi 27 décembre, c'est-à-dire pour le sport une jauge de 5 000 personnes en extérieur. La billetterie ouvre ce mercredi et ce jeudi.

Une vente physique

Quoi qu'il en soit, il faut se déplacer pour récupérer son billet, soit à la salle de la Poterie à Chauvigny, soit directement au stade Beaublanc de Limoges, là où sera joué le match. La billetterie ouvrira de 9 h à 19 h 30. Trois tarifs seront proposés : 40 € en tribune honneur, 30 € en virage Sud et 20 € en tribune Est. Attention, vous ne pourrez acheter que quatre places maximum par personne. Vous pouvez payer en espèces ou en carte bleu. Il faut noter aussi que le pass sanitaire est obligatoire le jour de la billetterie.

Pour se rendre à Limoges, des places pour y aller en car seront aussi en vente sur le site de Chauvigny au prix de 10 €.

Le match sera à suivre en intégralité sur France Bleu Poitou dimanche 2 janvier à partir de 21 h.