US Concarneau : pas d'abonnement pour la saison 2023-2024

La montée en championnat de Ligue 2 se fera sans abonnement pour les supporters des Thoniers.

Une logistique trop compliquée

A cause des travaux dans son stade, le club concarnois est contraint de jouer dans trois stades différents la saison prochaine. Brest, Lorient et Guingamp ont été désignés et à cause de cette organisation compliquée, impossible de proposer une formule d'abonnement aux supporters.

Dans un communiqué publié sur son site internet , le club présente "ses plus sincères excuses à l’ensemble de ses supporters".

Une billetterie en ligne

Pour tenter de compenser l'absence d'abonnement, l'US Concarneau va mettre en place une billetterie en ligne. Elle sera ouverte à partir de ce jeudi 27 juillet et permettra aux supporters d'acheter leurs places pour chaque rencontre du club en Ligue 2.

Pendant la saison, il sera possible d'acheter des places à la boutique du stade Guy Piriou, à Concarneau. Elle est ouverte tous les mercredis, de 10h à 12h et de 14h à 17h30.



Le championnat de Ligue 2 commence, lui, le 5 août prochain et ce sera face à Bastia, à Guingamp.