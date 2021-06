US Orléans : "ambitieux, mais pas prétentieux", assure le coach Xavier Collin, à la reprise de l'entrainement

"On est ambitieux, mais pas prétentieux", assure Xavier Collin, l'entraineur de l'USO, alors que les joueurs viennent de reprendre le chemin de l'entrainement, après un mois et demi de vacances.

Les vacances sont terminées, à l'US Orléans ! Les footballeurs viennent de reprendre le chemin de l'entrainement mercredi, après un mois et demi de pause. Le championnat de national reprendra réellement le 6 août, d'ici là place à la préparation physique, et aux premiers contacts, pour une équipe bien renouvelée. Neuf joueurs sont partis, quatre arrivés pour le moment (deux autres sont à l'essai), et puis ce sont les premiers pas du coach Xavier Collin et de son adjoint Djamel Menai aux manettes, en provenance d'Epinal, club de National 2. Entretien avec l'entraineur de l'USO.

Il était temps de retrouver les terrains.

Oui, on avait hâte après déjà une longue trêve pour eux, mais encore plus longue pour nous, donc c'est vrai qu'on avait hâte de retrouver les terrains. C'est chose faite ce matin.

Comment ça s'est passé, cette première reprise ?

Une reprise tout en douceur, voilà le but c'est de monter en régime, une première prise de contact. L'objectif, c'est de remettre les machines progressivement, tranquillement, de retravailler sur le plan technique aussi. Une bonne reprise studieuse, avec beaucoup de sérieux. On a un groupe, où il y a beaucoup de stabilité, beaucoup de joueurs qui étaient déjà au club, c'est du temps de gagné aussi. On a fait un travail en amont sur la visualisation des matchs de la saison dernière, donc on gagne aussi un peu de temps. On va apprendre à se connaître. Il faut simplement trouver une complicité avec les joueurs et mettre notre projet en place.

Vous arrivez dans quel état d'esprit ? La Ligue 2, c'est encore, toujours dans la tête, c'est toujours l'objectif ?

Je crois que le club est ambitieux, on l'est aussi. L'objectif, c'est de se mêler à la lutte. On sait qu'on est là. Aujourd'hui sans être prétentieux, on a un effectif de qualité, mais on n'est pas seuls. On est ambitieux, mais pas prétentieux. Donc, il faut bien travailler, il faudra continuer à, en tout cas dans cette préparation là, trouver les automatismes. Et puis continuer à s'appuyer sur un groupe de qualité avec deux, trois retouches qui devraient nous permettre d'être performants. C'est un championnat tellement difficile. On sait que c'est un championnat où toutes les équipes se valent, il faut bien défendre, il faut être solide, trouver un équilibre. C'est ce qu'on va s'attacher à faire avec cette préparation là. Il faut s'appuyer sur les valeurs de combativité et de générosité, c'est ce qu'on va essayer d'apporter à ce groupe.

On est à Orléans, mais on pourrait presque se croire à Épinal.

On est bien à Orléans (rires). On a amené un joueur avec nous qui était un joueur de qualité, qui était en contact avec des clubs de Ligue 2. Donc, amener un jeune joueur (NDLR : Esteban Lepaul)avec un gros potentiel, qui plus est un profil d'attaquant buteur, c'est une bonne opportunité. Et puis mon adjoint Djamel, avec qui on travaille depuis cinq ans, c'est du temps de gagné aussi pour l'organisation, le fonctionnement, en tout cas par rapport à ce qu'on veut mettre en place, pour les joueurs, pour le fonctionnement, c'est toujours intéressant